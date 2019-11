Ainakin 17 ihmistä kuoli Isisin iskussa Uzbekistanin ja Tadzhikistanin rajalla – Hyökkäys kärjistyi tulitaisteluksi

Ida Kannisto

Naamioituneet taistelijat tekivät yöllisen hyökkäyksen Uzbekistanin ja Tadzhikistanin raja-asemalle, kertoivat paikalliset viranomaiset Reutersin mukaan keskiviikkona. Useiden lähteiden mukaan taistelijat kuuluivat Islamilainen valtio (Isis) -äärijärjestöön. Näin kertoivat Saksalaismedia Deutsche Wellen mukaan myös tadzhikistanilaiset rajavirkailijat.

BBC:n mukaan 20 aseistettua henkilöä hyökkäsi raja-asemalle. Hyökkäys käynnisti aseellisen taistelun, jossa kuoli 15 taistelijaa sekä yksi vartija ja poliisi.

Aseistetuista taistelijoista viisi otettiin myöhemmin kiinni Tadzhikistanin puolella. Hyökkäys tapahtui noin 60 kilometrin päässä Dushanbesta.

Isis on viime kuukausien aikana ottanut vastuun useista hyökkäyksistä Tadzhikistanissa. Viime vuonna Isis väitti olevansa vastuussa neljän länsimaisen pyöräilijän tapoista, ja toukokuussa järjestö kertoi osallisuudestaan vankilamellakkaan Tadzhikistanin pääkaupungissa Dunshabessa. Deutsche Wellen mukaan vankilamellakassa kuoli 32 ihmistä, joista 24 oli Isisin jäseniä. Isis ei kuitenkaan ole vahvistanut olevansa tuoreimman tapauksen takana.

Tadzhikistanin turvallisuuskomitea julkaisi tapauksen jälkeen valokuvan, jossa näkyvät kolmen mustiin taistelijatyylisiin asuihin pukeutuneen miehen pahoin palaneet ruumiit.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Komitean mukaan hyökkäykseen osallistuneet olivat saapuneet maahan marraskuun alussa Afganistanista ja kertoneet suorittavansa "erityistä tehtävää".

Vahvistuuko Isis Keski-Aasiassa?

Isisin tärkeimmät tukikohdat sijaitsivat Irakissa ja Syyriassa ennen järjestön kokemia alueellisia tappioita. Järjestö on rekrytoinut tuhansia taistelijoita Keski-Aasiassa.

Tadzhikistan on köyhä maa ja altis ääriliikkeiden toiminnalle muun muassa siksi, että sillä on yhteistä rajaa Afganistanin kanssa. Afganistanissa on pitkään ollut yhteenottoja hallituksen ja ääriliikkeiden välillä. Viime vuosina Afganistanissa on toiminut myös soluja, joilla on yhteyksiä Isisiin.

Tadzhikistanin hallitus on luvannut armahtaa niitä, jotka irtautuvat Isisistä ja palaavat kotiin.

Keski-Aasian valtiot Kazakhstan ja Uzbekistan ovat tänä vuonna tuoneet kotiin satoja ihmisiä Syyriasta ja Irakista, pääasiassa naisia ja lapsia, jotka ovat olleet Isisiin värvättyjen perheenjäseniä.