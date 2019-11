Mormoniperheen yhdeksän jäsentä tapettiin Meksikossa – Trump vaatii Meksikoa aloittamaan sodan huumekartelleja vastaan

Ida Kannisto

Aseella varustautunut mies tappoi ainakin yhdeksän mormoniperheen jäsentä maanantaina Pohjois-Meksikossa. Hyökkäys tapahtui maantiellä Sonoran ja Chihuahuan osavaltioiden välillä. Paikka sijaitsee lähellä Yhdysvaltojen rajaa.

Useiden lähteiden mukaan uhreista kolme oli naisia ja kuusi lapsia. Ainakin osa uhreista kuului LeBaron-nimiseen mormoniperheeseen, joka asettui Meksikoon muutamia vuosikymmeniä sitten. Kyseessä on tunnettu mormoniperhe, jolla on Meksikon ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisuus, kertovat The Washington Post ja The Guardian.

Tekijän epäillään kuuluvan huumekartelliin. Meksikon turvallisuusministerin Alfonso Durazo sanoi Reutersin mukaan, että on mahdollista, että tekijä erehtyi uhrien henkilöllisyydestä ja he joutuivat kohteeksi vahingossa. Meksikon viranomaisten mukaan tekijä saattoi sekoittaa saattueen kilpailevaan kartelliin.

Osa lapsista onnistui pakenemaan

Tiedot tapahtuneesta vaihtelevat jonkin verran.

BBC:n mukaan kolme äitiä ja heidän 14 lastaan matkustivat kolmen auton saattueessa. Hyökkäyksiä oli kaksi. The Guardian kertoo, että yhdestä autosta puhkesi kumi ja se jäi letkasta jälkeen. Auto löytyi myöhemmin poltettuna. Sosiaalisessa mediassa leviävissä kuvissa ja videoissa näkyy, että auton jäänteet ovat täynnä luodinreikiä.

Kaksi muuta autoa löytyivät noin 18 kilometrin päästä. Osa autojen kyydissä olleista lapsista onnistui pakenemaan. Myöhemmin yhden ajoneuvon lattialta löydettiin seitsemän kuukauden ikäinen vauva elossa ja vahingoittumattomana.

Uhrien sukulainen kertoi The Guardianin mukaan Facebookissa, että ensimmäinen tieto joukkosurmasta tuli, kun paennut 13-vuotias palasi kävellen yhteisön asuinpaikkaan La Moraan tunteja myöhemmin. Facebook-kirjoituksen perusteella hän oli piilottanut sisaruksensa ja lähtenyt hakemaan apua.

Trump ja Obrador keskustelivat tiistaina

Alueella tapahtuu runsaasti väkivaltaisia yhteenottoja huumejengien välillä. Sonoran osavaltiossa Pohjois-Meksikossa vaikuttaa kaksi kilpailevaa huumekartellia.

Meksiko aloitti huumekartellien vastaisen sodan vuonna 2006. Tällöin myös Meksikon armeija määrättiin mukaan sotaan. Siitä huolimatta huumeväkivaltaa ei ole onnistuttu vähentämään. Reutersin mukaan kuolemien määrä on päinvastoin lisääntynyt.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kirjoitti tiistaina Twitterissä, että Meksikon on aika ryhtyä sotaan huumekartelleja vastaan. Hänen mukaansa Yhdysvallat on valmis auttamaan Meksikoa.

Meksikon presidentti Andrés Manuel Lopez Obrandor keskusteli mahdollisesta yhteistyöstä Trumpin kanssa tiistaina. Hän sanoi etukäteen, että ei usko Meksikon tarvitsevan apua vastaavien tapauksien selvittämisessä.

Keskustelun jälkeen Obrador sanoi Reutersin mukaan kertoneensa Trumpille, että Meksikon hallitus pitää huolen siitä, että oikeus tapahtuu.