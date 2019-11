Olosuhteet Intian "kaasukammiossa" hellittivät hiukan tiistaina – Peltojen polttaminen jatkuu, vaikka ilmanlaatu on heikko

Ida Kannisto

Sankka harmaa savu on verhonnut Intian pääkaupunkia Delhiä useiden päivien ajan. Tiistaina ilmalaatu hellitti hiukan tuulen ansiosta.

Kovin turvalliseksi ilmaa ei vielä tiistainakaan voinut kutsua. Reutersin mukaan ilmanlaatu oli yhä Delhissä vaarallisella tasolla eli yli viisi kertaa suositeltua, turvallista tasoa korkeammalla.

BBC:n toimittaja kuvailee, että astuessaan ulkoilmaan naapurustossaan Delhissä, silmät alkoivat vuotaa, kurkku tuntui hiekkapaperilta ja yskä tuntui henkeäsalpaavalta. BBC:n mukaan saasteet vaarantavat terveyden monella tapaa, ja ne voivat altistaa esimerkiksi keuhkosyövälle, sydänsairauksille ja aivohalvaukselle.

Intian pääkaupungissa asuu yli 20 miljoonaa ihmistä. Viime päivinä vakavaa saastetilannetta on yritetty helpottaa esimerkiksi rajoittamalla yksityisautoilua rajoittamalla.

Maanantaina kaupungissa otettiin käyttöön määräys, jonka mukaan kuljettajat saavat ajaa vuoropäivinä sen mukaan, päättyykö rekisterikilpi parilliseen vai parittomaan numeroon. Määräyksen on tarkoitus olla voimassa ainakin 15. marraskuuta saakka.

Delhissä on suljettu myös kouluja maanantaina ja tiistaina. Rakentaminen on kiellettyä, kuten myös peltojen kulotus.

Maanviljely on tärkeä elinkeino

Ajoneuvojen päästöt ovat kuitenkin BBC:n mukaan vain yksi useista tekijöistä, jotka ovat muuttaneet kaupungin "kaasukammioksi". Useat lähteet kertovat, että yksi suurimmista syistä ennätyksellisten ilmansaasteiden takana on peltojen polttaminen.

Tähän aikaan vuodesta maanviljelijät valmistautuvat uuteen kylvökauteen puhdistamalla viljelysmaata ja riisipeltoja. Tämä tapahtuu polttamalla, mikä on monille köyhille maanviljelijöille ainoa mahdollinen keino.

Polttaminen saa kuitenkin aikaan vaarallisen yhdistelmän pienhiukkasia ja kaasuja. Reutersin mukaan pelloilta nouseva savu sekoittuu ajoneuvojen ja teollisuuden saasteisiin, mikä tekee Delhistä maailman saastuneimman kaupungin.

Ilmastoaktivistien vetoomus sai korkeimman oikeuden antamaan maanantaina määräyksen, jonka mukaan maatilojen on lopetettava peltojen polttaminen. Maanviljelijöitä määräys on suututtanut, ja The Guardianin mukaan he ovat valittaneet joutuneensa syntipukeiksi.

Kylvökausi on parhaillaan Intiassa vasta alulla, ja sen takia polttamisen odotetaan jatkuvan ainakin seuraavien kahden viikon ajan.

Viranomaiset yrittävät hillitä peltojen polttamista myös Delhin naapuriosavaltioissa Haryanassa ja Punjabissa, joissa maanviljelys on tärkeä elinkeino. Maanantaina Punjab kirjasi 5 953 paloa maatiloilla yhden päivän aikana, mikä on toistaiseksi korkein lukumäärä tänä vuonna.

Korkein oikeus moitti maanantaina Punjabin ja Haryanan viranomaisia siitä, että nämä ovat antaneet laittoman toiminnan jatkua tarkkailunsa alla.

Maailman saastunein kaupunki

Viime viikon perjantaina kaupunkiin julistettiin kansanterveydellinen hätätila. Tuolloin kaupunki oli kärsinyt saastuneesta ilmasta jo yhdeksän päivää yhteen menoon.

Ilmanlaatu Delhissä on jatkunut vaarallisena pisimpään mittaushistorian aikana.

Vielä maanantaina Delhi oli maailman saastunein kaupunki. Asia selvisi ilmanlaatua mittaavalta AirVisual -verkkosivustolta. Taakse jäi muun muassa Kiinan pääkaupunki Peking.

Maanantaina Yhdysvaltojen suurlähetystön reaaliaikainen ilmanlaatuindeksin mukaan hiukkaspitoisuus oli tiistaina 331, kun vielä maanantaina luku ylitti suurlähetystön mittauksen mukaan 500.