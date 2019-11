Yhdysvallat vetäytyy virallisesti ilmastosopimuksesta – ympäristöministeri Mikkonen: "Häpeällistä"

Yhdysvallat ilmoitti puoliltaöin Suomen aikaa virallisesti vetäytyvänsä Pariisin ilmastosopimuksesta.

Maan ulkoministeri Mike Pompeo kertoi maan jättäneen asiasta virallisen ilmoituksen YK:lle. Vetäytyminen tulee voimaan vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 4. marraskuuta 2020. Kyseessä on seuraava päivä Yhdysvaltain presidentinvaaleista.

– Pariisin sopimuksella on vankka perusta, eikä Yhdysvaltain mahdollinen ero sitä kaada tai rapauta. EU jatkaa globaalina ilmastojohtajana ja kunnianhimoisten ilmastotoimien sitkeänä edistäjänä, Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon lämpötilan nousu selvästi alle kahdessa celsiusasteessa esiteolliseen aikaan verrattuna ja pyrkiä rajoittamaan lämpeneminen puoleentoista asteeseen.

Vetäytyminen ei tullut yllätyksenä, sillä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi jo vuonna 2017 maan aikovan vetäytyä sopimuksesta.

– USA:n yksipuolinen irtautuminen Pariisin ilmastosopimuksesta on ennen muuta tahra USA:n omalle maineelle. On häpeällistä, että maa on näin piittaamaton yhteisestä tulevaisuudesta, Krista Mikkonen sanoo.

Ministerin mukaan Yhdysvaltojen ero tarkoittaa, että muiden maiden on lisättävä yhteistyötä ilmaston hyväksi entisestään. Mikkosen mukaan muiden maiden on pidettävä mukana ne Yhdysvaltojen kaupungit, yritykset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat, jotka pyrkivät toimimaan kestävästi ja rakentavat siitä kilpailuetua itselleen.

Seuraavan kerran Pariisin sopimuksen osapuolet kokoontuvat yhteen Madridiin YK:n ilmastokokoukseen 2.–13. joulukuuta.

Kokous oli määrä järjestää Chilessä, mutta maan sisäpoliittisen tilanteen vuoksi se siirtyi Espanjaan. Kokouksessa pyritään sopuun Pariisin sopimuksen markkinamekanismeista eli siitä, miten maat voivat lukea hyväksi toisissa maissa toteuttamiaan päästövähennystoimia. Yhdysvaltain odotetaan osallistuvan kokoukseen normaaliin tapaan.