Presidentti Donald Trumpiin kohdistuvaa virkasyytetutkintaa voi pian seurata televisiosta – Seuraavaksi alkavat julkiset kuulemiset

Ida Kannisto

Nostetaanko Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia vastaan virkasyyte vai ei – se saattaa olla tiedossa jo ennen joulua.

Televisioyhtiö CNN:n mukaan demokraatit suunnittelevat melko pikaista aikataulua. On mahdollista, että virkarikostutkintaan liittyvät julkiset kuulemiset järjestetään jo ennen kiitospäivää ja virkasyytteen nostamisesta päätetään edustajainhuoneessa vielä ennen joulua. Virallista tietoa aikataulusta ei kuitenkaan vielä ole.

Yhdysvaltojen kongressin edustajainhuone äänesti torstaina virkarikostutkinnan jatkosta ensimmäisessä virallisessa äänestyksessä. Ratkaisu syntyi äänin 232–196. Nyt tutkinta siirtyy seuraavaan vaiheeseen, eli julkisiin kuulemisiin.

Äänestystulos ei vielä tarkoita varsinaisen virkasyytteen nostamista, mutta se antaa suuntaa siitä, millainen tuki virkasyytetutkinnalla on.

Demokraattienemmistöinen edustajainhuone äänesti pitkälti puoluelinjojen mukaisesti. Demokraateista vain kaksi äänesti esitystä vastaan. Republikaanit seisoivat tiukassa rivissä Trumpin takana, sillä heistä jokainen vastusti demokraattien esitystä.

– Tämä on surullinen päivä. Kukaan ei hakeudu kongressiin syyttääkseen presidenttiä virkarikoksesta, puheenjohtaja Nancy Pelosi sanoi ennen äänestystä Reutersin mukaan.

Yhdysvaltalaismedioissa arvellaan, että tulevat kuulemiset voivat olla vahingollisia Trumpin presidentinvaalikampanjalle. Toisaalta jotkut hänen kannattajistaan ovat sitä mieltä, että virkasyytetutkinta voi myös vahvistaa Trumpin mahdollisuuksia ensi vuoden vaaleissa.

Virkasyytetutkinnan keskiössä puhelinkeskustelu

Virkarikostutkinta liittyy Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenkyin väliseen puhelinkeskusteluun, joka käytiin heinäkuun 25. päivä. Tapaus nousi esille, kun nimetön ilmiantaja ilmaisi huolensa presidentin toiminnasta. Sittemmin julki tuli myös toinen ilmiantaja.

Valkoinen talo joutui tapauksesta nousseen kohun jälkeen julkaisemaan muistiinpanot puhelusta. Selvisi, että puhelun aikana Trump pyysi Zelenskyiltä, että Ukraina alkaisi tutkia Yhdysvaltojen entistä varapresidenttiä Joe Bideniä ja tämän poikaa Hunter Bideniä. Joe Bideniä pidetään demokraattien todennäköisenä presidenttiehdokkaana ja Trumpin kilpakumppanina ensi vuoden presidentinvaaleissa. Molemmat Bidenit kiistävät syyllistyneensä mihinkään rikkeisiin.

Trumpin väitetään painostaneen Zelenskyitä lähes 400 miljoonan dollarin sotilasavustuksen turvin. Trump jäädytti sotilasavustuksen noin viikkoa ennen puhelua.

Demokraatit syyttävät Trumpia kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta ja asemansa väärinkäytöstä.

Trumpin viraltapano on epätodennäköistä

Bideneiden tapaan myös Trump kiistää tehneensä mitään väärää. Hän on tapauksen julkitulosta saakka syyttänyt demokraatteja "noitavainosta".

Jos edustajainhuone tulee siihen tulokseen, että todisteita Trumpia vastaan on riittävästi, he voivat ajaa virkasyytteen nostamista. Torstain äänestyksen perusteella suurin osa demokraateista tukee tutkintaa. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, kuinka moni äänestäisi virkasyytteen puolesta. Washington Postin mukaan toistaiseksi vain 31 edustajaa on ilmoittanut julkisesti kannattavansa virkasyytteen nostamista.

Virkasyytteen nostaminen ei kuitenkaan vielä tarkoita presidentin viraltapanoa, vaan siinä tapauksessa asia etenee republikaanienemmistöisessä senaatissa käytävään oikeudenkäyntiin.

Virkasyytteen olisi saatava kahden kolmasosan tuki senaatissa, jotta presidentti voitaisiin panna viralta. Tämä vaikuttaa epätodennäköiseltä, koska ainakin toistaiseksi republikaanit näyttävät olevat Trumpin tukena.

Clinton joutui virkasyytteeseen vuonna 1998

Yhdysvaltojen historiassa kaksi presidenttiä on asetettu virkasyytteeseen. Bill Clintonia vastaan virkasyyte nostettiin vuonna 1998, ja se liittyi Clintonin suhteeseen Valkoisen talon harjoittelijan Monica Lewinskyn kanssa. Andrew Johnsonia vastaan virkasyyte nostettiin yli sata vuotta Clintonia ennen eli vuonna 1868.

Richard Nixon erosi ennen kuin virkasyytettä ehdittiin nostaa vuonna 1974. Virkasyytteen uhkasi Nixonia Watergate-skandaalin takia.

Ketään presidenttiä ei ole pantu viralta senaatin oikeudenkäynnissä. Jos niin tapahtuisi, presidentiksi nousisi varapresidentti.