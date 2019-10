Afganistanin presidentinvaalien tuloksesta ei vieläkään tietoa, vaikka vaalit pidettiin jo syyskuussa

Ilkka Timonen

Afganistanin epävakaata tilannetta kuvaa hyvin se, että maassa pidettiin presidentinvaalit syyskuussa, mutta tuloksista ei ole vielä tietoakaan. Alustavat tulokset piti julkistaa 19. lokakuuta, mutta nyt on ilmoitettu, että tuloksista kerrotaan vasta marraskuun puolivälissä.

Riippumattoman vaalikomission puheenjohtaja Hawa Alam Nuristani pahoitteli tilannetta:

– Me olemme jo pahoitelleet ettemme saavuttaneet päivämäärää, mutta tämä ei tarkoita epäonnistumista, Nuristani sanoi toimittajille Al-Jazeeran mukaan.

Nuristanin mukaan nämä vaalit määräävät maan kohtalon, joten "läpinäkyvyyttä ei voi uhrata nopeuden vuoksi".

Presidentinvaalien tulosten viivästyminen oli kuitenkin omiaan vain lisäämään poliittista epävarmuutta ja epäilyjä petoksesta.

Vaaliviranomaiset kertoivat lukuisista teknisistä ongelmista, esimerkiksi äänestämistä valvovan saksalaisyhtiön biometrisiä järjestelmiä oli hakkeroitu.

Ihmetystä aiheutti myös se, että vaalien tietokonekeskuksessa, jonka piti olla sinetöity ulkopuolisilta, kaksi poliisia oli nukkunut yönsä paetakseen kylmää ulkoilmaa.

Vaaleihin osallistui vain 26 prosenttia äänioikeutetuista. Keskeiset ehdokkaat vaalissa ovat istuva presidentti Ashraf Ghani ja pääministeri Abdullah Abdullah.

Miehet ottivat mittaa toisistaan jo vuoden 2014 presidentinvaaleissa, joita leimasivat väkivalta ja petossyytteet. Lopulta kilpa ratkaistiin Yhdysvaltain väliintulolla niin, että Ghani nostettiin presidentiksi ja Abdullah pääministeriksi.

Afganistanin turvallisuusjoukot esittelivät medialle joukkoa epäiltyjä, joita syytetään hyökkäyksien suunnittelusta hallitusta ja turvallisuusjoukkoja vastaan Jalalabadissa 15. lokakuuta.

Yhdysvallat vähentää hitaasti joukkojaan

Afganistanin turvallisuustilanne on heikko. Yksi syy ovat viime kuussa umpikujaan päättyneet rauhanneuvottelut Taliban-järjestön ja Yhdysvaltain välillä.

Tästä huolimatta Yhdysvallat on hiljalleen vähentämässä joukkojensa määrää maassa. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla on joukkoja Afganistanissa noin 13 000, mikä on 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Afganistanissa on myös tuhansia muita sotilaita Nato-maista.

Presidentti Donald Trump on toistuvasti sanonut haluavansa tuoda joukot kotiin "loputtomista sodista" ulkomailla. Yhdysvaltain ja Talibanin rauhansopimusluonnoksessa Trumpin hallinto sanoo olevansa valmis vähentämään amerikkalaisjoukkojen määrän Afganistanissa 8 600:een.

Afganistanin turvallisuusjoukot ovat yhä erittäin riippuvaisia amerikkalaisten tuesta, kertoi Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin kesäkuussa julkaisema tutkimus.

Taliban on lisännyt vaikutusvaltaansa sitä mukaa kuin Yhdysvaltain joukkojen määrä on laskenut maassa. Vielä vuonna 2011 amerikkalaisjoukkoja oli Afganistanissa 100 000.

Talibanille amerikkalaisjoukkojen vähentäminen sopii.

– Yhdysvaltain joukkojen vetäminen Afganistanista on ratkaisu Afganistanin ongelmaan ja se on myös amerikkalaisten ja afganistanilaisten intresseissä, tviittasi Talibanin tiedottaja Suhail Shaheen Washington Postin mukaan aiemmin tässä kuussa.

Afganistanin sodassa on kuollut liki 2 400 amerikkalaissotilasta sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi maahan vuonna 2001.

Afganistanin turvallisuusjoukkojen jäsen partioi Helmandin maakunnassa maanantaina. Afganistanin hallituksen hallussa on alle 60 prosenttia maasta Taliban-järjestön lisätessä hyökkäyksiään eri puolilla maata.

Siviiliuhrien määrä ennätykseen

YK:n mukaan siviiliuhrien määrä Afganistanin konfliktissa on ennätyksellisen suuri tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna siviilien kuolemia ja loukkaantumisia on ollut 42 prosenttia enemmän tänä vuonna.

Siviilejä kuoli tänä aikana 1 174 ja loukkaantui 3 139.

Syynä tähän on ollut toisaalta rauhanneuvottelujen katkeaminen ja toisaalta Talibanin käynnistämät hyökkäykset presidentinvaalien johdosta.

Taliban sekä Islamilainen valtio (Isis) -järjestö ovat tehneet tuhoisia pommi-iskuja, joissa on saanut surmansa satoja ihmisiä. Yhdysvallat ja Taliban kävivät kiivasta sotaa myös silloin, kun rauhanneuvottelut olivat käynnissä. Osapuolet tavoittelivat itselleen tällä tavalla etua neuvottelupöydässä.

Afganistanin tilanteessa on kuitenkin jotain hyvääkin. Afganistan toivotti tervetulleeksi Isis-johtajan Abu Bakr al-Baghdadin kuoleman Yhdysvaltain erikoisjoukkojen hyökkäyksessä.

Isis tuli mukaan Afganistanin sotaan vuonna 2014, kun Khorasanin islamilainen valtio -järjestön johto vannoi uskollisuutta Baghdadille. Afganistanin Isis on tehnyt verisiä iskuja siviilikohteisiin Kabulissa ja muissa kaupungeissa.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että Baghdadin kuolemalla on syvä vaikutus Daeshin (Isis) toimintaan Afganistanissa, sanoi Nangarharin kuvernööri Attaullah Khogyani Reutersin mukaan.

Alueella toimiva Isis on hänen mukaansa heikentynyt viime aikoina.