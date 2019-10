Syksy toi tuhoisat palot Kaliforniaan – kolme tekijää voimistaa tulen raivoa

Lea Peuhkuri

Kahdeksan vuotta kestänyt kuivuus Kaliforniassa päättyi virallisesti maaliskuussa.

Siitä huolimatta osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat jälleen pakottaneet tuhansia ihmisiä lähtemään kodeistaan. Moni julkisuuden hahmo, mukaan lukien elokuvatähti ja Kalifornian entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger, kertoi joutuneensa pakenemaan paloja.

Lisäksi sadoiltatuhansilta ihmisiltä on katkaistu sähköt varotoimena. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Tuli uhkaa muun muassa Sonoman piirikunnan viinitiloja.

Maastopalot ovat tuhoisimmillaan yleensä syksyisin.

Toistuvat maastopalot kuuluvat Kalifornian luontoon, mutta 1970-luvulta lähtien palojen tuhoama alue on viisinkertaistunut.

Mitä tekijät vaikuttavat tuhoisiin paloihin?

1. Myöhästyneet sateet

Syksyn ja talven sateet kosteuttavat Kalifornian. Pitkät kuivat kesät puolestaan kuivattavat kasvillisuuden, mistä syntyy käytännössä palojen polttoainetta.

Sateet ovat myöhässä tänä syksynä. Asiasta kertoo The New York Times.

Kuiva kausi saattaa jatkua pitkälle syksyyn, ja monesti silloin kärsitään myös tuhoisista maastopaloista.

– Yleensä – tai en halua sanoa yleensä enää, koska tilanne muuttuu nopeasti – Kaliforniassa sataa pyhäinpäivän aikoihin, kertoo tutkija Faith Kearns Kalifornian yliopistosta National Geographicille.

Viime vuosina tosin sateet ovat tulleet marraskuussa tai vasta joulukuussa.

2. Kausittaiset tuulet

Kalifornian paloihin vaikuttavat myös kausittaiset tuulet: Santa Ana -tuulet pyörivät Etelä-Kaliforniassa ja Diablo-tuulet puolestaan Pohjois-Kaliforniassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Nämä tuulet liikkuvat idästä länteen ja puhaltavat kuumasta sisämaan autiomaasta vuorten yli rannikkoalueille.

Yleensä kausittaiset tuulet eivät ole ongelma, jos sateet ehtivät ensin kosteuttamaan maaperää Kaliforniassa. Kolmena viimeisenä syksynä tuulet ovat saapuneet ensin.

Tuuli kuivattaa lämmössä kuivuneita kasveja entisestään, ja palon syttymisen vaara kasvaa. Asiasta kertoo The New York Times.

Eri puolilla Kaliforniaa riehuu 17 maastopaloa.

3. Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos voimistaa luonnollisten tekijöiden vaikutusta.

Kalifornia on lämmennyt enemmän kuin maailma keskimäärin, arviolta 1,6 celciusastetta. Maailmanlaajuisesti viimeiset viisi vuotta ovat olleet lämpimimmät vuodet mittaushistorian aikana.

Kaliforniassa viimeisten vuosikymmenien aikana maastopalojen kausi on pidentynyt jopa 75 päivällä

– Nämä palot ovat todennäköisesti suurempia kuin ne olisivat olleet 100 vuotta sitten samassa meteorologisessa tilanteessa, apulaisprofessori Park Williams Columbian yliopistosta arvioi The New York Timesille.

Kalifornian entinen kuvernööri Jerry Brown puolestaan varoittaa, että maastopalot ja niistä johtuvat evakuoinnit saattavat "olla vain alkua" amerikkalaisille eri puolilla maata, jollei maan hallinto ala taistella vakavasti ilmastonmuutosta vastaan.

– Sanoin vuosia sitten, että tämä on uusi normaali. Tämä on vakavaa... mutta se on vain alku. Tämä on esimakua kauhusta ja kauheuksista, jotka tapahtuvat vuosikymmenten päästä, Brown sanoi Politicolle.