Nirvanan edesmenneen keulahahmon Kurt Cobainin pusero myytiin 334 000 dollarilla – maailman kallein huutokaupattu villatakki

Hannu Toivonen

Nirvanan keulahahmon Kurt Cobainin vihreä villatakki huutokaupattiin lauantaina 334 000 dollarilla. Cobain käytti kuuluisaa puseroa vuoden 1993 MTV Unplugged -konsertissa vain kuukausia ennen kuolemaansa.

Konsertissa äänitettiin yhtyeen live-albumi MTV Unplugged in New York.

Akryylistä ja mohairista tehdystä tahraisesta puserosta tuli The Guardianin mukaan maailman kallein huutokaupattu villapusero, kun se myytiin New Yorkissa Julien´s Auctionin huutokaupassa.

Huutokaupan järjestäjä kuvailee Cobainin villatakkia "yhdeksi musiikin historian kuuluisimmista villapuseroista".

Legendaarista puseroa ei ole BBC:n mukaan pesty sen jälkeen, kun Cobain käytti sitä yli 25 vuotta sitten.

Huutokaupassa myytiin myös Cobainin turkoosi vasenkätinen Fender Mustang -kitara, jota hän käytti Nirvanan In Utero -kiertueella. Se vaihtoi omistajaa 340 000 dollarilla.

Kitara on ollut usean vuoden ajan esillä Rock and Roll Hall of Famessa.

Kitaran mukana oli Cobainin vaimon Courtney Love Cobainin käsinkirjoitettu kirje, jossa hän mainitsi, että kitara oli yksi Kurt Cobainin suosikki-instrumenteista.

Cobain ja Krist Novoselic perustivat Nirvanan vuonna 1987, ja se nousi suureen suosioon 1990-luvun alussa. Cobain kärsi kuuluisuudesta, masennuksesta ja huumeriippuvuudesta.

Nirvana esiintyi Turun Ruisrockissa vuonna 1992.

Cobain tappoi itsensä 27-vuotiaana vuonna 1994.

Perjantaina ja lauantaina pidetyssä huutokaupassa oli myynnissä yli 700 esinettä tai vaatetta legendaarisilta artisteilta ja yhtyeiltä, kuten Elvis Presley, Jimi Hendrix, the Beatles, Michael Jackson ja Queen.