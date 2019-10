Asiantuntijat Isisin tulevaisuudesta al-Baghdadin kuoleman jälkeen – järjestö heikkenee ja sirpaloituu, mutta ei tuhoudu

Jussi Orell

Terroristijohtaja Abu Bakr al-Baghdadin kuolema voi lisätä Isis-liikkeen sirpaloitumista, mutta ei johda liikkeen toiminnan loppumiseen. Näin arvioivat suomalaiset terrorismitutkijat.

Jos tieto kuolemasta varmistuu, Isisin piirissä on tiedossa valtataistelu siitä, mikä liikkeen haaroista pitää komentoa jatkossa.

– Irakilainen klikki säilynee johdossa, vaikka myös joitain syyrialaisia tiedetään nousseen johtopaikoille liikkeessä, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen.

Paronen pitää al-Baghdadin kuolemaa merkittävänä arvovaltatappiona Isisille, sillä liikkeen ylläpitämä narratiivi islamilaisesta kalifaatista on rakentunut paljolti juuri terroristijohtajan henkilön ympärille.

– Jos al-Baghdadia vertaa Osama bin Ladeniin, bin Laden ei väittänyt olevansa valtiollisen toimijan johtaja. Sen sijaan Isisissä juuri ajatus valtiosta on näytellyt isoa roolia, vaikka liikkeen valtiollinen asema onkin lakannut jo vuosien 2015 ja 2016 aikana. Joillain ydinalueilla valtioajatusta yritettiin pitää yllä vielä vuonna 2017, Parosen selvittää.

Olli Ruohomäki arvioi, että Isisin voi olla vaikea löytää yhtä karismaattista johtajaa kuin surmansa saanut al-Baghdadi oli.

Isisin tulevaisuus määrittyy Parosen mukaan pitkälti sen mukaan, miten järjestö onnistuu hyödyntämään Syyrian sekasortoista tilannetta.

– Al-Baghdadin kuolema on arvovaltatappio ja se syö liikkeen uskottavuutta. Organisaatio etsii kuitenkin uutta suuntaa, vaikka pidemmällä jatkumolla ajateltuna liike voi taantua edelleen ja ajautua uudestaan erilaisten ryhmittymien tasolle.

Neuvonantaja Olli Ruohomäki ulkoministeriöstä on Parosen linjoilla. Johtajan kuolema heikentää jo nyt taantunutta järjestöä lisää, mutta ei tuhoa sitä lopullisesti. Ruohomäki muistuttaa, että Isisin ääri-islamilaisella ideologialla on yhä kannattajia, vaikka järjestön operatiivinen kyky on heikentynyt.

– Tämä ei merkitse Isisin lopullista tuhoa, mutta järjestön voi olla vaikeaa löytää yhtä karismaattista johtajaa kuin al-Baghdadi.

Ruohomäki pitää mahdollisena, että Isis pyrkii kostoiskuihin länttä vastaan. Al-Qaida puolestaan saattaa käyttää tilannetta hyväkseen vahvistaakseen asemiaan suhteessa Isisiin.

– Isis on tähän asti pystynyt kaappaamaan osan al-Qaidan vaikutusvallasta, mutta al-Qaida on siitä huolimatta jihadismin soihdunkantaja, Ruohomäki kuvailee.

Al-Baghdadin on uutisoitu kuolleen lauantaina armeijan erikoisoperaatiossa Syyrian luoteisosassa Idlibin maakunnassa. Hänen on kerrottu räjäyttäneen itsensä pommivyöllä tulitaistelun jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyi operaation lähes viikko ennen sen käynnistymistä.

Al-Baghdadin kuolemasta on huhuttu aiemminkin. Kuolema voi asiantuntija-arvion mukaan johtaa Isisin sirpaloitumiseen, mutta ei liikkeen lakkaamiseen.

Isis-johtaja al-Baghdadia on kuvailtu maailman etsityimmäksi henkilöksi. Hän nousi alun perin valtaan al-Qaidan johtajana Irakissa. Vuonna 2011 Yhdysvaltain viranomaiset nimesivät hänet terroristiksi ja lupasivat 10 miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtaisivat hänen kiinniottoon tai kuolemaan.

Lopullinen varmuus Isis-johtajan kuolemasta saadaan DNA- ja biometrisissä testeissä.

