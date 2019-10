Hannu Toivonen

Lauantaina Yhdysvaltain armeijan operaatiossa tapettua Isis-johtajaa Abu Bakr al-Baghdadia on kuvailtu maailman etsityimmäksi henkilöksi.

Hän on syntynyt Irakissa, ja hänen oikea nimensä on BBC:n mukaan Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai.

Al-Baghdadi nousi esiin vuonna 2010 terroristijärjestö al-Qaidan johtajana Irakissa. Myöhemmin ryhmä yhdistyi Isisin kanssa.

Häntä on kuvailtu erittäin järjestelmälliseksi ja armottomaksi taktikoksi taistelukentällä.

Vuonna 2011 Yhdysvaltain viranomaiset nimesivät hänet terroristiksi ja lupasivat 10 miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtaisivat al-Baghdadin kiinniottoon tai kuolemaan.

Al-Baghdadin radikalisoitumisesta on erilaisia tietoja. Joidenkin tietojen mukaan hän oli jihadisti jo Saddam Husseinin hallitessa Irakia. BBC:n mukaan al-Baghdadin saattoi radikalisoitua, kun hän oli neljä vuotta Yhdysvaltain pidätyskeskuksessa Camp Buccassa Etelä-Irakissa.

Abu Bakr al-Baghdadin tapettiin lauantaina armeijan erikoisoperaatiossa Syyrian luoteisosassa Idlibin maakunnassa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on ilmoittanut, että heillä on "korkea luottamus", että kuollut henkilö on al-Baghdadin. Yhdysvaltalaismedia Newsweekin mukaan Yhdysvaltain armeijan viranomainen on kertonut heille, että al-Baghdadin on kuollut.

Uutistoimistot ovat vahvistaneet armeijan tekemän iskun.

Varmuus Isis-johtajan kuolemasta selviää DNA- ja biometrisissä testeissä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyi operaation lähes viikko ennen sen käynnistymistä.

Yhdysvaltain armeija hyökkäsi lauantaina al-Baghdadin olinpaikkaan. Newsweekin tietojen mukaan al-Baghdadin räjäytti itsensä pommivyöllä tulitaistelun jälkeen. Myös kaksi Isis-johtajan vaimoa tappoi itsensä räjäyttämällä pommivyön.

Armeija sai operaatioon apua Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisilta.

Trump ilmoitti lauantaina tviitissään, että "jotain todella suurta on juuri tapahtunut". Trump ei tarkentanut, mitä hän tviitillään tarkoitti.

Valkoisen talo ilmoitti lauantaina, että Trump tiedottaa tänään klo 15 Suomen aikaa merkittävästä asiasta.

Pentagonin viranomainen on kertonut, että paikkaan, jossa al-Baghdadin tapettiin, tehtiin hyökkäyksen jälkeen ilmaisku. Tämän tarkoituksena on välttää, ettei al-Baghdadin kuolinpaikasta tule pyhäkkö.

