Ida Kannisto

Britanniassa poliisi on pidättänyt vielä kaksi ihmistä kontista löytyneisiin 39 vainajaan liittyen. Pidätetyt mies ja nainen ovat molemmat 38-vuotiaita ja kotoisin Pohjois-Englannista. Heitä epäillään ihmiskaupasta ja kuolemantuottamuksesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Epäillyt pidätettiin Warringtonissa Pohjois-Englannissa. Myös 25-vuotias kuljettaja on yhä pidätetty ja häntä epäillään murhasta.

Britannian poliisi on vahvistanut, että kylmäkontista löytyneet 39 vainajaa olivat Kiinan kansalaisia. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian. Lämpötila kontin sisällä on saattanut olla peräti -25 astetta, ja uhrit ovat saattaneet olla lukittuina konttiin ainakin useamman tunnin ajan.

Oikeuslääkäri Richard Shepherd kertoi BBC:lle, että kuolemansyyntutkimus tehdään hitaasti ja huolellisesti jokaiselle uhrille. Shepherdin mukaan aluksi tarkastellaan ulkoisia merkkejä.

– Millaisia vaatteita he käyttivät? Onko koruja, joiden avulla heidät voisi tunnistaa? Onko mitään dokumentteja? Passeja?

Sen jälkeen tutkijat etsivät vihjeitä siitä, miten uhrit päätyivät kylmäkonttiin.

– Onko näitä ihmisiä kidutettu? Onko heitä ahdisteltu seksuaalisesti? Onko heitä lyöty ja pakotettu sisään?

Koska uhrit nousivat kyytiin?

Belgian syyttäjäviranomainen kertoi torstaina, että tapauksen tutkinta on aloitettu. Toistaiseksi ei ole selvää, milloin uhrit ovat joutuneet rekan konttiin. Viranomaiset arvelevat, että kyydissä olleet oli lukittu konttiin jo silloin, kun kontti saapui Belgian rannikolle matkallaan kohti Englantia.

The Guardianin mukaan ajoneuvo saapui Zeebruggeen tiistaina ennen kolmea iltapäivällä paikallista aikaa. Myöhemmin samana iltapäivänä se lähti lautalla kohti Essexissä sijaitsevaa Purfleetin satamaa. Poliisi sai tiedon lastista keskiviikkona aamuyöllä.

Sataman toimitusjohtaja Joachin Coens kertoi The Guardianin mukaan, ettei konttiin olisi kajottu sen jälkeen, kun se saapui Zeebruggen satamaan. Hänen mukaansa satama-alueella sijaitsevat kylmäkontit ovat täysin suljettuja.

Belgian Brugesin kaupungin pormestari Dirk de Fauw toisti saman viestin medialle. Hänen mukaansa kontit kuvataan jo ennen kuin ne saapuvat lautalle.

– Sinetin rikkominen, 39 ihmisen lastaaminen sisään ja uuden sinetin kiinnittäminen kenenkään huomaamatta, mahdollisuus tällaiseen on äärimmäisen pieni, hän sanoi The Guardianin mukaan.

Viranomaisilta varoituksia

Ennen kuin tapaus tuli julki, Britannian kansallinen rikosvirasto (NCA) ja rajavartiosto olivat varoittaneet yhä suuremmasta vaarasta, että ihmissalakuljettajat käyttävät Belgian läpi matkatessaan rauhallisempia reittejä ja satamia, kuten Purfleetin satamaa. Kyydissään 39 vainajaa kuljettanut kontti saapui niin ikään Englannin Purfleetin satamaan, joka sijaitsee Essexissä, Lontoosta itään.

Lisäksi BBC:n mukaan Britannian sisäministeriö varoitti kaksi vuotta sitten, että rajavartiostolla oli vaikeuksia saada riittävästi henkilökuntaa itärannikon satamiin, Purfleet mukaan lukien.

Kontista löytyneiden epäillään olleen siirtolaisia, jotka pyrkivät Britanniaan salakuljettajien mukana. Brittilehtien mukaan viranomaisten kommentit ja uutiset siitä, että uhrit olivat kiinalaisia, ovat vahvistaneet epäilyksiä siitä, että tapauksessa saattaa olla kyse ihmiskaupasta.

Epäillyn syyllisyydestä liikkuu spekulaatioita

The Guardian kertoi perjantaiaamuna, että poliisi on saanut vuorokauden lisää aikaa pidätetyn kuljettajan kuulustelemiseen. Häntä epäillään tällä hetkellä murhasta.

Tapauksen yksityiskohdat ovat edelleen hämärän peitossa, mutta niistä liikkuu brittimediassa runsaasti spekulaatioita.

The Telegraph kertoo esimerkiksi väitteistä, joiden mukaan kuljettaja pyörtyi lastin havaittuaan. The Telegraph on haastatellut miehen ystäviä ja tuttavia, joita tapaus on järkyttänyt. Epäillyn ystävät kuvailevat tätä esimerkiksi "lempeäksi jätiksi". Lisäksi jotkut väittävät, että tämä olisi soittanut ambulanssin itse sen jälkeen, kun tajusi, mitä rekan lastina oli.

Vastaavia väitteitä on esitetty muutamissa brittilehdissä, mutta niitä ei ole vahvistettu. Asiasta eivät mainitse esimerkiksi BBC tai The Guardian.