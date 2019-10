Brexit-päivään on aikaa enää viikko, eikä vielä ole varmaa edes se, toteutuuko Britannian EU-ero

Ida Kannisto

Kello tikittää kohti lokakuun viimeistä päivää, jolloin Britannian EU-eron on määrä tapahtua. Samaan aikaan jakautunut parlamentti kinaa siitä, milloin ja miten brexitin tulisi tapahtua – vai pitäisikö sen tapahtua lainkaan.

Britannian pääministerille Boris Johnsonille keskiviikko valkeni ristiriitaisena. Edellisenä iltana parlamentti soi hänelle ensimmäisen suuren voiton, kun Johnsonin EU:n kanssa neuvottelemaan brexit-sopimukseen liittyvä lakipaketti hyväksyttiin.

Hetken jo näytti siltä, että Johnsonin lupaus lokakuun lopussa tapahtuvasta EU-erosta todella liikahtaa eteenpäin. Muutamaa minuuttia myöhemmin tunnelma oli kuitenkin toisenlainen, kun parlamentti tyrmäsi Johnsonin tavoitteleman pikakäsittelyn lakipaketille.

Hallitus yritti saada läpi tiukan aikataulun, jotta ero olisi voinut tapahtua lokakuun 31. päivä. Parlamentille kolmen päuvän käsittelyaika ei ollut riittävä.

Tiistai-illan tapahtumien jälkeen Johnson laittoi lakipaketin käsittelyn tauolle.

Keskiviikkona brexit-vääntö jatkui pääministerin kyselytunnilla. Brexit näyttää repivän Britannian kansaa. Skotlannin kansallispuolueen parlamenttiryhmän puheenjohtaja Ian Blackford halusi Johnsonilta varmistuksen siihen, että myös Skotlannin mielipidettä kuunnellaan. Tähän Johnson vastasi, että Skotlannilla ole sananvaltaa sopimuksen hyväksymisessä.

Blackfordin mukaan ministereitä Skotlannista ja Walesista on liittynyt yhteen pysäyttääkseen konservatiivien ajaman "myrkyllisen brexitin". Hän lisäsi, ettei Skotlannin parlamentti voi luottaa pääministeriin, jonka mielestä Skotlannin mielipiteellä ei ole merkitystä.

Sopu rakoili keskiviikkona laajemminkin. Johnson ja oppositiojohtaja Jeremy Corbyn tapasivat keskiviikkoaamuna tarkoituksenaan keskustella siitä, mitä brexitin suhteen tapahtuu seuraavaksi. The Guardian ja BBC kertovat, että he eivät päässeet yhteisymmärrykseen lakipaketin aikataulusta.

Samalla kun Britannia yrittää setviä sotkuisia erokuvioita, pallo on siirtynyt Euroopan unionille. EU:n on määrä harkita keskiviikkoa Britannian pyytämää lykkäystä brexitille. Heiltä odotetaan nopeaa päätöstä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi Reutersin mukaan myöhään tiistaina, että kaikki 27 EU-jäsenmaata tukevat brexitin viivästyttämistä. BBC:n mukaan tätä tukee myös Irlannin pääministeri Leo Varadkar.

Yhä on kuitenkin mahdollista, että jotkut jäsenmaat kannattavat lyhyempää lisäaikaa. Erityisesti Ranskan näkemys on kysymysmerkki. Päätöksen on oltava yksimielinen kaikkien jäsenmaiden kesken.

– Jotta sopimukseton brexit voidaan välttää, suosittelen, että jäsenmaat hyväksyvät Britannian lykkäyspyynnön, Tusk sanoi Twitterissä.

Johnson joutui pakon edessä lähettämään viikonloppuna EU:lle kirjeen, jossa pyysi kolmen kuukauden viivsätystä.

Reutersin mukaan brexitin pitkä lykkääminen mahdollistaisi uusien parlamenttivaalien järjestämisen sekä sen, että EU-eron vastustajat voisivat yrittää ajaa uutta kansanäänestystä. Uusinta vaatisi luultavasti uuden hallituksen.

Sen sijaan lyhyt viivästys aiheuttaisi Reutersin mukaan parlamentille paineita sopimuksen hyväksymisestä.

BBC:n ja Reutersin mukaan Johnson aikoo luultavasti ajaa uusintavaaleja, mikäli EU hyväksyy kolmen kuukauden lykkäyksen.