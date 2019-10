Aseistettu kaksikko varasti ambulanssin ja ajoi väkijoukkoon Oslossa – molemmat epäillyt pidätetty

Tapauksessa loukkaantui tämän hetkisen tiedon mukaan viisi ihmistä, joista kaksi on seitsemän kuukauden ikäiset kaksoset. Poliisi pysäytti miehen ampumalla.

Ilkka Timonen, Ida Kannisto

Aseistettu mies ja nainen varastivat ambulanssin ja ajoivat useiden ihmisten päälle Norjan Oslossa, kertovat muun muassa norjalaiset Aftenposten- ja Verdens Gang-lehdet sekä ruotsalainen Expressen-lehti verkkosivuillaan.

Äiti ja vaunuissa olleet seitsemän kuukauden ikäiset kaksoset on toimitettu Oslon sairaalaan.

Tapahtumapaikalta otettiin kiinni aseistautunut mies. Oslon poliisi kirjoitti Twitterissä poliisin ampuneen saadakseen tekijän pysäytetyksi. Luodit osuivat ambulanssin renkaisiin, eikä ajaja loukkaantunut vakavasti. Poliisi on pidättänyt molemmat teosta epäillyt.

Tekoon osallistunut nainen on myös saatu kiinni. Oslon poliisi kertoi Twitterissä, että nainen on 165 senttiä pitkä, vaaleaihoinen ja hänellä on ruskeat hiukset. Lisäksi poliisin mukaan nainen vaikutti päihtyneeltä.

Teon motiivista ei toistaiseksi ole tietoa.

CATHRINE HELLESOY/AFTENPOSTEN Poliisi on ottanut kiinni molemmat teosta epäillyt.

Tekijä pakeni varastetulla ambulanssilla

Poliisin ja Norjan median mukaan tilanne sai alkunsa, kun auto joutui onnettomuuteen ja pyörähti ympäri. Tämän jälkeen autosta nousi ulos mies.

Silminnäkijä kertoi Expressenille kuulleensa ensin kovan iskun, jonka jälkeen hän näki miehen nousevan autosta ja pukevan ylleen luotiliivin. Kun onnettomuuspaikalle hälytetty ambulanssi saapui, mies kaappasi ajoneuvon ja lähti ajamaan vauhdilla.

Hälytys tapauksesta tuli kello 13.45 Suomen aikaa tiistaina. Hälytyksessä kerrottiin aseistautuneen miehen varastaneen ambulanssin Åsengatanilla Oslon Torshovissa ja ajaneen tiehensä.

Norjan NRK:n mukaan ambulanssi ajoi usean ihmisen päälle osuen myös lastenvaunuihin. Silminnäkijöiden mukaan vanhempi pariskunta joutui heittäytymään syrjään ambulanssin ajettua heitä kohti.

On epäselvää, kuinka monta ihmistä joutui yliajetuksi.

Paikalta otettujen kuvien mukaan siellä oli raskaasti aseistettuja poliiseja ja ambulansseja pelastustyöntekijöineen.

#Oslo Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd. Oppdatering vil komme. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Juttua korjattu kello 16.27: Norjalaismedioiden mukaan sairaalaan on toimitettu äiti ja vaunuissa olleet seitsemän kuukauden ikäiset kaksoset.

Juttua päivitetty kello 17.35.