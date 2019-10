USA:n ja Turkin torstaina sopimaa tulitaukoa rikottiin jo? – Pohjois-Syyrian rajalla havaittiin savua ja pauketta

Uutistoimisto Reutersin havaintojen ja Syyrian kurdijoukkojen mukaan Turkin ja Yhdysvaltojen tekemää viiden päivän tulitaukosopimusta rikottiin Pohjois-Syyrian rajalla.

Turkki lupasi torstai-iltana keskeyttää hyökkäyksensä Pohjois-Syyriaan. Asiasta kertoi Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence, joka sopi viiden päivän tulitauosta Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

Tulitauon sopimisen jälkeen kurdien johtaman SDF-joukon edustaja Mustafa Bali kertoi, että Turkki jatkoi pommituksia Ras al-Ainin rajakaupungissa.

Myös uutistoimisto Reutersin toimittajat kuulivat perjantaiaamuna rajalta kantautuvaa konekiväärin ja kranaattien pauketta sekä näkivät savua.

Turkin presidentti Erdogan kommentoi syytöksiä perjantaina sanomalla, että Pohjois-Syyriassa ei ole meneillään yhteenottoja.

Erdogan sanoi kuitenkin, että Turkin on määrä jatkaa hyökkäystä, jos tulitaukosopimuksen ehtoja ei noudateta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi illalla toimittajille, että tulitauko on alkanut pitää aiemmasta ammuskelusta huolimatta.

Tulitaukosopimuksen ehdoissa mainitaan, että tulitauko muuttuu pysyväksi, jos kurdit vetäytyvät Turkin "turvavyöhykkeeksi" suunnittelemalta alueelta.

Lisäksi ehdoissa Yhdysvallat lupasi olla asettamatta Turkille lisää pakotteita sekä poistaa voimassa olevat pakotteet, kun operaatio on ohi.

On epäselvää voidaanko Yhdysvaltojen ja Turkin tekemää sopimusta kutsua tulitauoksi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kommentoi perjantaina, ettei kyseessä ole tulitauko, vaan sopimus, joka pakottaa kurdit antautumaan.

Tulitaukoa on myös sanottu täysin Turkin agendan mukaiseksi. Turkin viranomainen kertoi uutistoimisto Reutersille, että tulitauko on kaikkea sitä mitä maa toivoi.

Tulitaukosopimus antaa Turkille mahdollisuuden rakentaa "turvavyöhyke" Syyrian pohjoisrajalle. Vyöhykkeelle on tarkoitus ajaa Turkkiin sotaa paenneet syyrialaiset. Erdogan kommentoi perjantaina, että Turkki suunnittelee rakentavansa vyöhykkeelle kaksitoista tarkkailuasemaa.

"Turvavyöhykkeen" tulevasta koosta on epäselvyyttä. Erdogan ilmoitti, että vyöhyke kulkisi 440 kilometriä maiden rajaa pitkin. Syyrian kurdijoukot sanovat, että Yhdysvaltojen ja Turkin tekemässä tulitaukosopimuksessa puhuttiin pienemmästä alueesta.

On epäselvää aikovatko kurdijoukot noudattaa tulitaukosopimusta. Yhdysvaltojen varapresidentti Pence sanoi, että Yhdysvallat on keskustellut SDF:n kanssa ja vetäytyminen alueelta on jo käynnissä.

Syyrialainen kurdipoliitikko Salim Muslim sen sijaan kertoi Syyrian paikallistelevisiossa, että kurdit ottavat mielellään vastaan tulitauon, mutta eivät aio antautua, uutisoi brittilehti Guardian torstaina.

Käänteestä on hyötynyt myös Venäjä, joka tukee Syyrian hallituksen joukkoja.

Yhdysvaltalaissotilaiden vetäytyminen alueelta on lisännyt Venäjän joukkojen läsnäoloa alueella, uutisoi Washington Post tiistaina. Lehti kirjoittaa, että yhdysvaltalaissotilaiden hylkäämälle asemapaikalle riensi oitis venäläisiä sotilaita ja mediaa, jotka kiersivät asemapaikkaa hymyissä suin.

Jotain Venäjän roolista alueella kertoo myös se, että Erdogan sanoi perjantaina keskustelevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa tiistaina Syyrian turvavyöhykkeen rakentamisesta.

Turkin presidentti Erdogan on myös ilmoittanut, ettei maalle ole ongelma, jos Venäjän tukema Syyrian hallitus saapuu joukkoineen Pohjois-Syyriaan.

Syyrian hallitus on ollut sopimuksesta hiljaa, eikä ole tuonut toistaiseksi julki mielipidettään. Venäjä on ilmoittanut aikaisemmin, ettei se hyväksy Turkin hyökkäystä Syyriaan.