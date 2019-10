Lehdet: Voimakas räjähdys vavahdutti taloja Tukholmassa

Voimakas räjähdys vavahdutti taloja Södermalmilla Tukholmassa torstaina aamuyöllä, kertoo muun muassa Aftonbladet.

Lehden saamien tietojen mukaan poliisi tutkii asiaa hyökkäyksenä. Lähellä asuvat ja hotellissa yöpyneet kertovat lehdelle, että koko talo tärisi räjähdyksen voimasta.

Yksi lähellä asuvista ihmisistä kertoo, että hänen asuntonsa kaikki ikkunat lävähtivät auki. Räjähdys sattui asuinkerrostalossa. Dagens Nyheter kertoo, että talon sisäänkäynnin rappukäytävä on tuhoutunut ja täynnä lasinsirua sekä lattian ja katon rikkoutunutta pintamateriaalia. Pelastuslaitoksen edustajan mukaan asuinkerrostalon ulko-oven karmi on lentänyt kadulle. Pelastusviranomaiset sulkivat talon kaasun ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Aftonbladetin saamien tietojen mukaan poliisi epäilee, että kyseessä on räjähde ja että pakoautoksi epäillyssä pakoautossa olleet ihmiset ovat pysäyttäneet ohikulkijan hieman ennen räjähdystä ja varoittaneet tätä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Henkilövahingoista ei vielä ole tietoja.