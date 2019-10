Mielenosoittajat tukkivat Barcelonan pääteitä, polttivat renkaita rautateillä ja valtasivat lentokentän

Espanja on eurooppalainen banaanivaltio.

Espanja, niin hieno ja kiehtova maa kuin onkin, on valitettavasti jälleen kerran osoittanut, ettei se kuulu eurooppalaisten sivistysvaltioiden joukkoon. Useita katalaanijohtajia jotka ovat rauhanomaisin keinoin pyrkineet edistämään Katalonian itsenäistymistä, on vangittu ja pidetty vangittuina ilman oikeudenkäyntiä noin kahden vuoden ajan. Nyt heidät on poliittisessa oikeudenkäynnissä tuomittu 9 - 13 vuoden mittaisiin vankeusrangaistuksiin.



Näiden poliitikkojen ainoa "rikos" on, että he ovat puhuneet ja osoittaneet mieltä Katalonian itsenäisyyden puolesta. Katalonian entinen pääministeri Carles Puigdemont on elänyt maanpaossa syksystä 2017 lähtien, jolloin Espanja otti Katalonian lopullisesti valtaansa. Kulttuurijärjestö Omniumin johtaja Jordi Cuixart on ollut vangittuna ilman oikeudenkäyntiä lähes kaksi vuotta, ja nyt hänet on tuomittu vankeuteen 9 vuodeksi. Jordi Cuixartin toimintaan voi tutustua esim. Yle Areenasta löytyvässä Ulkolinjan ohjalmassa "Espanjanlainen kosto". Myös useat muut nyt pitkän vankeustuomion saaneet poliitikot on tuomittu vankeuteen, lähes kaikki kapinasta. Kapinoineet he ovatkin, kapinoineet puhumalla ja marssimalla Espanjan valtion mielivaltaa vastaan ja osoittaneet mieltään Katalonian itsenäisyyden puolesta. Väkivaltaa on käyttänyt Espanjan poliisi ja Espanjan oikeuslaitos, eivät vangitut katalaanijohtajat.

