Analyysi: Puolan vaalitulos oli odotettu, mutta Suomen puheenjohtajuuskauden kärkitavoitteen kannalta kiusallinen

Voitto Puolan parlamenttivaaleissa on menossa konservatiiviselle Laki ja oikeus -puolueelle. Puoluetta on arvosteltu oikeusvaltioperiaatteiden murentamisesta. EU-rahoituksen kytkeminen vapaan yhteiskuntajärjestyksen vaalimiseen on puolestaan ollut yksi Suomen puheenjohtajuuskauden kärkitavoitteista. EU:n rahoituskehyksestä päättäminen antaa osviittaa siitä, onko Suomen ajama malli järkevä kompromissi vai laimea kevytversio.