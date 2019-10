Tarjous jätetty Tjäreborgista ja muista Thomas Cookin pohjoismaisista toiminnoista – "Toivomme, että omistaja ratkeaa mahdollisimman nopeasti"

Joonas Kuikka, Reuters

Konkurssiin mennyt brittiläinen matkatoimisto Thomas Cook on saanut tarjouksen pohjoismaisista liiketoiminnoistaan ja lentoyhtiöstään.

Tarjous koskee muun muassa Suomessa toimivaa Tjäreborgia. Tjäreborgin tuotepäällikkö Jessica Virtanen vahvistaa, että tarjous on vastaanotettu. Toistaiseksi tarjoajan nimeä ei kuitenkaan julkaista.

– Olemme odottaneet tarjouksia ja että saisimme uuden omistajan, Virtanen kertoo.

Kyseessä ei ole vielä lopullinen sitova tarjous, joten osapuolilla on neuvotteluvaraa.

Tjäreborg on pystynyt Thomas Cookin konkurssista huolimatta jatkamaan toimintaansa. Virtasen mukaan ainoastaan konkurssipäivänä 23. syyskuuta lentoja jouduttiin perumaan.

Hän ei arvioi, koska Tjäreborg ja muut Thomas Cookin pohjoismaiset yhtiöt saavat uuden omistajan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Toivomme, että omistaja ratkeaa mahdollisimman nopeasti, Virtanen sanoo.

Suomessa Thomas Cook on toiminut Tjäreborgin nimellä. Ruotsissa ja Norjassa nimi on ollut Ving, lisäksi Ruotsissa Globetrotter. Tanskassa matkailutoiminnasta on vastannut Spies.

– Luotamme melko nopeaan myyntiin, kertoi Thomas Cookin Pohjois-Euroopan ja Vingin viestintäjohtaja Fredrik Henriksson perjantaina.

Henrikssonin mukaan useat tahot ovat olleet kiinnostuneita ostamaan Thomas Cookin Pohjois-Euroopan toimintoja.

Maailman vanhin matkatoimisto Thomas Cook meni konkurssiin syyskuussa. Konkurssi ja lentojen perumiset koskettivat satojatuhansia matkailijoita ympäri maailmaa. Pelkästään Britannian viranomaiset kotiuttivat 150 000 turistia.