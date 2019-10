YK: jo 100 000 ihmistä on paennut Syyriassa – Yhdysvalloissa viritellään usealla taholla Turkin vastaisia pakotteita

Vain pakotteet toimivat

Sotatoimet tai väliaikaiset rauhansopimukset eivät voi aiheuttaa pysyviä tuloksia ja saattaa Turkkia entiseen asemaansa, jossa se oli ehdolla jopa EU:n jäsenyysneuvotteluihin. Erdoganin ajan Natomaa Turkki on hyvää vauhtia luisumassa Iranin linjoille ja sen syliin vahvistamaan Iran-Venäjä -akselia. Venäjän (kuten Iraninkin) öljy- ja muut kansantalouden tulonlähteet ovat ehtymässä, ja ilmaston lämpenemisen aiheuttama ikiroudan sulaminen ei vain johda "vedenpaisumukseen" - niin hyvää kuin se tekisikin m.m. Aral-järven tilaan - vaan kiihdyttää ilmastomuutosta ehkä ennusteita nopeammin metaanin vapautumisen myötä kahden asteen "katastrofi-lämpötilan" yli. Venäjä on kehitysmaa niin kauan kuin sen pääasiallinen vienti perustuu jättivaltion vielä löytämättömiinkin luonnonvaroihin.

Suomalaisten maitokarja voidaan jo lähitulevaisuudessa korvata 3-D -tulostamalla niin lehmä kuin maitokin (joka sinänsä on sopivaa vain lehmävasikalle, ei ihmiselle - edes äidinmaidon vastikkeena, minkä m.m. todistaa vastasyntyneillä todettu sydämen sepelvaltimoitten kalkkeutuneisuus jo vuosikymmeniä sitten). Isännistä en nyt tohdi mainita mitään...

Suomen tulisi EU:n jäsenenä toimia aktiivisesti Turkin palauttamiseksi Erdogania edeltävälle ajalle ja linjalle kohti Eurooppalaista sivistystä ja ehkä EU:n jäsenyyteenkin. Tässä on Suomi ja EU kuitenkin Yhdysvaltoihin ja muihin tiedustelun mahtimaihin verrattuna vain "äänettömän osakkaan" asemassa niin taloudessa kuin kyber-osaamisessaankin, mutta EU:n puheenhjohtajuus tarjoaa ainakin mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan pienen ja kylmän niemekkeemme asemaan pohjoiseurooppalaisena sivistysvaltiona, joka toivottavasti piakkoin pääsee myös näkyvämmin Naton sotilastiedustelun pöydänsyrjään kyykkyasennostaan omalle pallilleen vaikkapa Turkin rinnalle.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.