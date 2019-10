Erdogan uhkaa päästää syyrialaispakolaiset Eurooppaan, jos sen operaatio nähdään miehityksenä – Tämä Turkin sotatoimista Syyriassa tiedetään nyt

Turkki käynnisti hyökkäyksensä Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan Suomen aikaa noin kello 16 keskiviikkona. Turkin armeija lisäksi mukana on Turkin syyrialaisia liittolaisia.

Taneli Koponen, Petteri Lindholm, Daniel Wallenius, Ida Kannisto

Jo kymmenettuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan Koillis-Syyriassa Turkin aloittaman hyökkäyksen takia. Uutistoimisto Reuters kertoo, että Turkin iskuissa on kuollut jo ainakin 23 taistelijaa kurdijohtoisista SDF-joukoista ja kahdeksan siviiliä. Luvut ovat peräisin Syrian Observatory of Human Rights -järjestöltä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kertonut Reutersin mukaan, että tähän mennessä iskuissa on kuollut 109 "terroristia", mikä viittaa kurdijoukkojen sotilaisiin.

Erdogan on uhannut päästää 3,6 miljoonaa syyrialaispakolaista Eurooppaan, jos Eurooppa kohtelee sen sotatoimia Syyriassa miehityksenä. Suurin osa Euroopan maista ja Euroopan unioni ovat kritisoineet voimakkaasti edelleen jatkuvaa hyökkäystä.

Turkki käynnisti hyökkäyksensä Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan Suomen aikaa noin kello 16 keskiviikkona. Turkin puolustusministeriö on kertonut iskujen kohdistuneen 181 sotilaskohteeseen. Turkin armeijan lisäksi mukana on Turkin syyrialaisia liittolaisia. Erdogan on sanonut Turkin tavoitteeksi perustaa Syyrian rajaseudulle noin 30 kilometriä leveä "turvavyöhyke", josta maa ajaa uhkana pitämänsä kurdit loitolle.

Turkin tarkoitus on myös siirtää turvavyöhykkeelle noin 1,5–2 miljoonaa Syyrian sodan pakolaista, jotka ovat tällä hetkellä Turkissa. Yhteensä maa on ottanut vastaan lähes neljä miljoonaa pakolaista Syyriasta. Kurdijoukot taas pyrkivät pitämään kiinni alueistaan, joita he pitävät hallussaan Pohjois-Syyriassa.

Hyökkäys mahdollistui käytännössä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Yhdysvallat vetää joukkonsa pois Syyrian pohjoisrajalta Ras al-Aninin rajakaupungista.

Myös Turkin tukemat syyrialaiskapinalliset osallistuvat hyökkäykseen.

Ilmaiskuja seurasi maaoperaatio

Turkki aloitti hyökkäyksen ilmaiskuilla ja tykistötulella. Kurdijohtoisen SDF:n mukaan yksi iskuista osui vankilaan, jossa oli Islamilainen valtio -äärijärjestön taistelijoita. Yhdysvallat on siirtänyt osan vaarallisimmista taistelijoista pois alueelta. Siirtojen taustalla oli pelko siitä, että kurdit eivät enää pysty vartioimaan leirejä, joilla taistelijoita on.

Myöhään keskiviikkoiltana Turkin puolustusministeriö tviittasi Turkin armeijan käynnistäneen maaoperaation yhdessä syyrialaisten liittolaistensa kanssa, kertoo uutistoimisto Reuters. Turkin media on uutisoinut joukkojen edenneen Syyriaan neljästä eri pisteestä. Kaksi niistä sijaitsee Tel Abyadin kaupungin lähellä ja kaksi muuta lähellä Ras al Ain kaupunkia rajaseudulla.

Tuhannet ihmiset ovat paenneet Ras al Ain kaupungista kohti Hasakan maakuntaa, joka on kurdijohtoinen.

Hyökkäys tuomittiin laajasti

Egyptin valtion televisiokanava kertoi torstaiaamuna Irakin presidentin Barham Salihin käyneen puhelinkeskustelun Syyrian tilanteesta Egyptiä johtavan Abdel Fattah al-Sisin kanssa.

Egypti on varhain keskiviikkoaamuna kutsunut Arabiliiton hätäkokoukseen Turkin hyökkäyksen vuoksi. Suuri osa muista arabimaista on tuominnut hyökkäyksen.

Reuters on nähnyt Turkin YK:n turvallisuusneuvostolle lähettämän kirjeen. Siinä sotilasoperaation kerrotaan olevan muun muassa harkitun ja vastuullisen. Turvallisuusneuvosto kokoontuu torstaina keskustelemaan Syyrian tapahtumista viiden eurooppalaisen jäsenensä eli Britannian, Ranskan, Saksan, Belgian ja Puolan pyynnöstä.

Myös Yhdysvalloissa isku on tuomittu laajasti. Republikaanien senaattori ja usein Trumpin politiikkaa puolustava Lindsey Graham ja demokraattisenaattori Chris van Hollen ehdottivat yhdessä pakotteita Turkille. Niiden kohteena olisivat presidentti Erdoganin varat, viisumirajoitukset sekä aseellisen avun kieltäminen Turkille.

Republikaanien joukoista on kuulunut niin kriittisiä äänenpainoja, että on mahdollista, että lait saavat taakseen kahden kolmasosan enemmistön sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Tällöin ne on pakko vahvistaa, vaikka presidentti Trump vastustaisi niitä.

