Maa, jossa presidentit ovat linnakundeja

Daniel Wallenius

Perussa jouduttiin viime viikolla kysymään tosissaan, kuka maata oikein johtaa.

Viime maanantaina presidentti Martin Vizcarra hajotti maan kongressin ja määräsi ennenaikaiset vaalit. Kongressi vastasi erottamalla presidentin ja nostamalla varapresidentti Mercedes Aráozin hänen tilalleen.

Aráoz kuitenkin erosi. Nyt kiistellään lähinnä siitä, oliko Vizcarralla oikeus hajottaa kongressi vai ei. Jos ei ollut, hän ei ole enää presidentti. Jos taas oli, maassa järjestetään uudet vaalit.

Kongressin erottamiseen johtaneet tapahtumat alkoivat maan perustuslakituomioistuimen tuomarien nimittämisestä. Kaikkien kuuden tuomarin toimikausi on jo päättynyt, mutta sekä presidentti että kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet tuomarivalintaa.

Tuomariehdokkaista kuusi on epäiltyinä rikoksista, kuten kiristyksestä, kidnappauksesta ja seksuaalirikoksista.

Loppuviikosta Vizcarra näytti ottaneen ensimmäisen erän itselleen, sillä hän nimitti torstaina uuden hallituksen, johon vaihtoi suurimman osan ministereistä.

Vuonna 2018 presidentiksi noussut Vizcarra nauttii laajaa kansansuosiota. Hän on profiloitunut korruption vastustajana, ja toimille on Perussa tarvetta.

Viikon tapahtumat ovat vain viimeisin käänne Perun vuosikymmeniä jatkuneessa poliittisessa kaaoksessa. Valtionjohdon rikoshistoria on karmeaa luettavaa.

Alberto Fujimori hallitsi maata koko 1990-luvun. Sen jälkeen presidenttejä on Vizcarran lisäksi ollut viisi. Vain yksi, vuoden virassa ollut ja jo menehtynyt Valentín Paniagua ei ole ollut syytteessä tai epäiltynä mistään.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Alejandro Toledo on tuomittu korruptiosta ja Ollanta Humalaa syytetään rahanpesusta. Vizcarran tieltä väistynyt Pedro Pablo Kuczynski erosi, kun häntä uhkasi viraltapano. Hän on nyt tutkintavankeudessa, jota Humalakin ehti maistaa, vaikka on nyt vapaalla.

Kaikki tuomiot ja epäilyt – myös suurimman puolueen Fuerza Popularin johtajan ja ex-presidentti Fujimorin tyttären Keiko Fujimorin pitkään jatkunut tutkintavankeus – liittyvät samaan korruptioskandaaliin. Brasilialainen rakennusalan jätti Odebrecht on myöntänyt antaneensa rahaa latinalaisamerikkalaisille poliitikoille vastineeksi julkisen sektorin rakennusurakoista.

Korruptio ei rajoitu vain presidentteihin vaan rehottaa kaikkialla perulaisessa yhteiskunnassa. Tuomareiden, kongressiedustajien ja liikemiesten salaisista neuvotteluista ja sopimuksista on julkaistu nauhoituksia, jotka ovat romuttaneet perulaisten luottamuksen hallintoon.

Jotta rötösherrojen lista olisi täydellinen, isä-Fujimori on vankilassa korruptiosta, lahjonnasta, ihmisoikeusrikkomuksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä murhasta.

Perun kuudeskin elossa oleva entinen presidentti, 1970-luvun lopulla hallinnut Francisco Morales Bermúdez, istuu elinkautista Italiassa. Hän osallistui aktiivisesti vasemmisto-opposition vaientamiseen, ja tuomio tuli 25 italialaisen katoamisesta.

Myös vuosina 1985–1990 ja 2006–2011 presidenttinä toimineen Alan Garcían nimen pitäisi olla saman listan jatkeena. Hän kuitenkin ampui itsensä tämän vuoden huhtikuussa, kun poliisi oli julkaissut hänestä pidätysmääräyksen Odebrecht-skandaaliin liittyen.