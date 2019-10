Irakin pääministeri lupasi uudistaa yhteiskuntaa – tiistaina alkaneissa levottomuuksissa kuollut yli sata ja loukkaantunut tuhansia

Irakin pääministeri Adel Abdul Mahdi ilmoitti sunnuntaina kymmenistä uudistuksista, joilla pyritään vastaamaan mielenosoittajien vaatimuksiin paremmasta elämästä Irakissa, kertoo uutistoimisto AFP.

Tiistaina alkaneissa mielenosoituksissa vaadittiin alkuun hallitukselta työpaikkoja. Mielenosoitusten jatkuessa vaadittiin hallituksen eroa. Levottomuuksissa on AFP:n mukaan kuollut jo yli sata ja loukkaantunut tuhansia ihmisiä.

Mahdin uudistuksissa luvataan esimerkiksi sosiaaliavustuksia vähävaraisille perheille.

Maailmanpankin mukaan Irakissa nuorista on työttömänä noin 25 prosenttia. Irakin hallitus on luvannut rakennuttaa ostoskeskuksia ja lisätä työttömille maksettavia etuuksia. Mielenosoituksissa kuolleet on julistettu marttyyreiksi ja näiden omaisille on luvattu maksaa avustuksia, kertoo France 24.