Trumpin Ukraina-skandaalissa toinenkin ilmiantaja

Trumpin Ukraina-skandaaliin liittyen on tullut esille toinenkin ilmiantaja. Ensimmäistä ilmiantajaa edustava Mark Said kertoi tänään ABC Newsille, että myös nyt esille tullut ilmiantaja on Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisöstä. Hän on kertonut tietojaan Michael Atkinsonille, joka on Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön päätarkastaja.

Ensimmäisestä ilmiantajasta poiketen nyt saadut tiedot ovat ensi käden tietoja liittyen Trumpin virkarikossyytteeseen. Aiemmin saadut tiedot olivat toisen käden tietoja.