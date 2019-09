Kansan mielipide on kääntymässä Trumpin virkarikostutkinnan puolelle, sanoo edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi – "Tämä on niin selvää"

Puhelinsalaisuus??

Kyl ainakin Putin nauraa makeasti jenkkien hölmöilylle. Venäjällä tämmöinen kouhkaaminen ei ole mahdollista. Tosiasiahan on, että kaiken minkä puhelimeen puhut, joku voi sitä kuunnella, ja myös kuuntelee. Luulen, että olen ollut viranomaisten kuuntelussa kauan sitten kun heillä oli sellaista tietoa jota oli kerrottu vain puhelimessa. Sitä en ymmärrä miksi Trumpin kahdenkeskiset puhelut vuotavat julkisuuteen. Trumpin kampeaminen sivuun häiritsee jo suurta osaa kansakunnista kun supervallan johtaja ei voi keskittyä ydintehtäväänsä eli maailmanrauha on oikeasti uhattuna kun Trump on ajettu nurkkaan, paniikissa tehdyt päätökset syntyvät kuten rotalle jota ahdistellaan hiilihangolla. Luulen, että Trumpin savustajien perimmäinen motiivi on vain viha ja huono Eko kun eivät hyväksy tosiasioita jäätyään hopealle.

