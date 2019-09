Indonesian presidentti hyllytti kiistellyn seksilain – ihmisoikeusjärjestöjen mukaan uusi lakipaketti rikkoo kansalaisten perusoikeuksia

Ilkka Timonen

Indonesian presidentti Joko Widodo perui perjantaina parlamentin äänestyksen kiistellystä lakialoitteesta, joka kieltäisi seksin harjoittamisen avioliiton ulkopuolella ja joka myös käytännössä kieltäisi samaa sukupuolta olevien seksisuhteet, kertoi uutistoimisto Reuters.

Ryhmä kansalaisjärjestöjä oli kehottanut presidenttiä puuttumaan tilanteeseen ja viivyttämään lakialoitteen etenemistä ennen kuin se saa lain voiman 24. syyskuuta. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan laki rikkoo kansalaisten perusoikeuksia.

Presidentti sanoi televisioidussa tiedotustilaisuudessa, että suunnitellut 14 artiklaa vaatisivat tarkempaa tutkintaa. Hän määräisi ministerin "täydentämään" lakiehdotusta ennen kuin se annettaisiin parlamentin päätettäväksi.

Lakialoitteessa on myös mukana kohta, jonka mukaan presidentin loukkaaminen tulisi rangaistavaksi. Hallitus sopi laista keskiviikkona.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan uusi laki on "tuhoisa ei vain naisille ja uskonnollisille ja sukupuolivähemmistöille, mutta myös kaikille indonesialaisille". Järjestö vaatii lainsäätäjiä torjumaan lakialoitteen.

Indonesia on maailman suurin muslimienemmistöinen maa. Se kuitenkin ylpeilee suvaitsevaisuudellaan maassa olevia etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan. Uskonnolliset konservatiivit ovat alkaneet kuitenkin panna uskonnollisia ja seksuaalivähemmistöjä yhä ahtaammalle.

Joitakin kuukausia sitten maassa käytiin tiukka vaalitaistelu edistysmielisten ja tiukkaa islamin tulkintaa ajavien kesken. Tämä on saanut aikaan pelkoja siitä, että islamistit haluavat sekaantua yhä enemmän politiikkaan.

Rikoslakiuudistusta on tehty jo vuosikymmeniä. Maassa on tähän asti ollut voimassa rikoslaki, joka on 100 vuotta vanha ja peräisin Hollannin siirtomaakaudelta. Indonesian laki- ja ihmisoikeusministerin Yasonna Laolyn mukaan uusi laki ottaa enemmän huomioon sen, miten indonesialaiset elävät nykyisin.

Andreas Harsonso, joka on johtava tutkija Human Rights Watch -järjestössä, sanoi että seuraavasta vuosisadasta tulisi "todennäköisesti tuhoisa vähemmistöille Indonesiassa".

Lakialoitteen mukaan avioliiton ulkopuolisesta seksistä voi saada jopa vuoden vankeutta ja parit voidaan panna syytteeseen, jos läheinen perheenjäsen esittää asiasta valituksen poliisille.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan lakialoitteessa ei suoraan mainita saman sukupuolen kesken harjoitettavaa seksiä, mutta käytännössä se kieltää sen. Maan sukupuolivähemmistöjen yhteisö on jo nyt vainon alla. Nämä vähemmistöt voivat joutua uuden lain myötä entistä tiukemmalle, sillä laissa puhutaan "sopimattomista teoista", joista voi seurata puolen vuoden vankeus.

Avoparit jotka asuvat yhdessä ja joista raportoidaan poliisille, voivat saada puolen vuoden vankeustuomion tai sakot. Mikäli lähiomainen ei tee parista valitusta, sellaisen voi tehdä myös kylän päällikkö.

Abortin ottanut nainen voi lakialoitteen mukaan joutua vankilaan neljäksi vuodeksi.