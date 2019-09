Ilmastomielenosoitusten sarja alkoi Australiasta ja se leviää ympäri maailman

Ilkka Timonen, Reuters

Tuhannet koululaiset ja opiskelijat marssivat luokkahuoneistaan Australian kaduille perjantaina käynnistääkseen maailmalaajuisen lakon, jolla vaaditaan maailman johtajilta toimia ilmastokatastrofin välttämiseksi.

"Lopettakaa sen kieltäminen, että maapallo on kuolemassa", luki eräässä käsin kirjoitetussa julisteessa Sydneyssä. Sosiaalisen median mukaan opiskelijat kerääntyivät marsseille kaikkialla maassa mukaan lukien osavaltioiden pääkaupungit ja syrjäiset kaupungit kuten Alice Springs.

"Me emme sytyttäneet sitä, mutta me yritämme taistella sitä vastaan", luki toisessa julisteessa Sydneyssä.

Samanlaisia protesteja oli suunnitteilla 150 maassa ja ne on inspiroinut 16-vuotias ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg. Tavoitteena on saada koululaiset ja opiskelijat kaikkialta maailmasta puhumaan yhdellä äänellä ilmastonmuutoksen vaikutuksista planeetalle.

Lakon on määrä kulminoitua New Yorkissa, missä Thunberg, joka on ehdolla Nobel-palkinnolle aktivisminsa vuoksi, johtaa marssia YK:n päämajan luo.

YK:n huippukokoukseen kerääntyvät maailman johtajat keskustelemaan toimenpiteistä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen hidastamiseksi. Keinoja ovat esimerkiksi siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin fossiilisista.

Hiilentuottajamaa Australiassa ilmastonmuutospolitiikasta on tullut poliittista jalkapalloa kun maassa yritetään siirtyä uusiutuviin energialähteisiin.

Australian valtiovarainministeri Mathias Cormann kertoi parlamentille torstaina, että opiskelijoiden ei pitäisi osallistua protestiliikkeeseen.

– Kun koulut ovat käynnissä, opiskelijoiden pitäisi käydä koulua, hän sanoi.

Danielle Porepilliasana, sydneyläinen korkeakouluopiskelija, sanoi ilmastonmuutoksen olevan suurin uhka hänen sukupolvelleen ja että poliitikkojen pitäisi herätä tähän haasteeseen.

– Maailman johtajat kaikkialla kertovat meille että opiskelijoiden pitäisi olla koulussa työtä tekemässä, hän sanoi korvissaan korvakorut, joissa protestoitiin hiiltä vastaan.

– Haluaisin nähdä parlamenttien tekevän kerrankin oman työnsä.

Ilmakehää lämmittävien kasvihuonekaasujen päästöt, jotka aiheutuvat fossiilisten polttoaineiden käytöstä, ovat jo saaneet aikaan kuivuus- ja hellekausia, sulattaneet jäätiköitä, nostaneet merten pinta ja aiheuttaneet tulvia, sanovat tiedemiehet.

Hiilipäästöt nousivat ennätyskorkealle viime vuonna huolimatta Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n lokakuisesta varotuksesta, että kaasupäästöt pitää saada kuriin 12 vuoden sisällä jotta ilmasto saataisiin vakautettua.

Mielenosoitusten järjestäjien mukaan protestit saavat eri muotoja eri puolilla maailmaa, mutta päämääränä on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja vaatia poliittisia toimia jotta hiilipäästöt saataisiin kuriin.