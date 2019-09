Öljyn hinta lähti nousuun Saudi-Arabian öljynjalostamoihin tehtyjen iskujen jälkeen

Ilkka Timonen, Reuters

Öljyn hinta nousi maanantaina odotetusti kohoten suurimman prosenttinousun päivän sisällä sitten Persianlahden sodan vuonna 1991. Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin hyökättiin lauantaina, mikä johti noin viiden prosentin leikkaukseen maailman öljyn tuotannosta.

Brent-öljyn tynnyrihinta nousi 19,5 prosenttia liki 72 dollariin tynnyriltä.

Saudi-Arabia on maailman suurin öljynviejä ja ilmahyökkäys valtion omistaman Saudi Aramcon öljynjalostuslaitoksiin Abqaiqissa ja Khuraisissa leikkasivat öljyntuotantoa 5,7 miljoonalla tynnyrillä päivässä. Yhtiö ei ole ilmoittanut, milloin se pystyy taas toimittamaan normaalin määrän öljyä.

Asiaa tunteva lähde sanoi uutistoimisto Reutersille, että paluu täyteen kapasiteettiin voi kestää "viikkoja, ei päiviä".

Saudi-Arabian öljynvienti jatkuu normaalina tällä viikolla, sillä kuningaskunnalla on laajat öljyvarastot, kertoi teollisuuslähde Reutersille sunnuntaina.

– Sitä miten Yhdysvallat ja Saudi-Arabia toimivat tilanteessa, seurataan tarkoin, sanoi Margaret Yang, markkina-analyytikko CMC Marketsista Singaporesta Reutersille.

– Mikäli korkeammat öljyn hinnat pysyvät, Aasian öljyriippuvaiset taloudet kuten Kiina, Japani, Intia, Etelä-Korea ja Filippiinit alkavat tuntea kivun korkeampina energia- ja raaka-aineiden hintoina, hän lisäsi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi hyväksyneensä öljyn laskemisen markkinoille Yhdysvaltain strategisista varmuusvarastoista.

Trump sanoi Yhdysvaltain olevan valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyyn hyökkäykseen. Trump sanoi tietävänsä, mikä taho oli hyökkäyksen takana, mutta ilmoitti odottavansa, miten Saudi-Arabia haluaa edetä asiassa.

"Saudi-Arabian öljyntuotantoa vastaan hyökättiin. Meillä on syytä uskoa, kuka on syyllinen. Olemme valmiina vastaamaan, mutta me odotamme, että kuulemme kuningaskunnalta, kenen he uskovat tehneen tämän hyökkäyksen, ja millä ehdoilla jatkaisimme!"

Saudi-Arabia ei ole kertonut hyökkäysten yksityiskohdista, mutta uhreja siitä ei tullut.

Abqaiq on maailman suurin öljynjalostuslaitos. Hyökkäys sinne tuli Iranin suunnalta ilmeisesti risteilyohjuksia käyttäen, sanoi johtava Yhdysvaltain virkailija Reutersille. Alustavien raporttien mukaan hyökkäys tuli Jemenistä.