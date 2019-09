NYT: Notre-Damen tulipalo levitti Pariisiin myrkyllistä tomua

Notre-Damen katedraalin huhtikuinen tulipalo saastutti kuuluisan pyhätön lähialueen myrkyllisellä tomulla, joka altisti pariisilaiskouluja, päiväkoteja ja puistoja turvarajat ylittävälle määrälle lyijyä, kertoo The New York Times. Lyijy on peräisin katedraalin palaneista katosta ja tornista. Kaikkein saastuneimmissa kohdissa turvarajat ylittyivät jopa 1 300-kertaisesti.

Lehden mukaan ranskalaisviranomaiset eivät ole kertoneet avoimesti testituloksistaan ja ovat julkaisseet lausuntoja, joissa riskejä pyritään vähättelemään. NYT kertoo löytäneensä viranomaistoiminnassa merkittäviä laiminlyöntejä yleisön tiedottamisessa mahdollisesta terveysvaarasta.

NYT:in näkemät luottamukselliset asiakirjat ja lukuisat haastattelut tekevät lehden mukaan selväksi, että viranomaiset tiesivät lyijyaltistusvaaran vakavuudesta 48 tunnin kuluessa tulipalosta. Ensimmäiset lyijykokeet suoritettiin lähettyvillä sijaitsevassa koulussa kuitenkin vasta kuukauden kuluttua, eikä kaikkia lähialueen kouluja ole testattu vieläkään.

Tutkimuksissa löydettiin Ranskassa sallitut rajat ylittävä määrä lyijypölyä ainakin 18 päiväkodista, esikoulusta ja koulusta. Kymmenillä torien ja katujen kaltaisilla julkisilla alueilla turvarajat ylittyivät jopa 60-kertaisesti. Suurimpia huolenaiheita saattaa olla puistojen maaperän saastuminen.

NYT:in mukaan viranomaiset eivät puhdistaneet katedraalin lähialueita kunnolla välittömästi tulipalon jälkeen, ja täydellinen dekontaminaatio naapurustossa valmistui vasta neljä kuukautta myöhemmin.

Notre-Damen palon puhdistus ja korjaustöistä vastaava Ranskan kulttuuriministeriö ei lehden mukaan myöskään pitänyt huolta työntekijöiden suojaamisesta, ja altisti heidät yli tuhat kertaa turvarajat ylittävälle määrälle lyijyä.

Lyijy on kaikkein haitallisinta nuorille lapsille ja raskaana oleville tai imettäville naisille, jotka voivat välittää lyijyn lapselleen. Lyijy voi muun muassa häiritä lapsen hermoston kehitystä ja aiheuttaa pysyviä kognitiivisia vaikeuksia, kuten älykkyyden heikkenemistä, lukemisvaikeuksia ja aggressiivistä käytöstä.

Ranskan ja Euroopan kulttuurin merkkirakennuksiin kuuluva Notre-Dame syttyi tuleen 15. huhtikuuta. Katedraalin katto ja yksi torni tuhoutuivat tulipalossa.

