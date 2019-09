Britannian hallitus julkisti vastentahtoisesti arvionsa sopimuksettoman brexitin vaikutuksista ja se povaa kaaosta

Daniel Wallenius

Britannian hallitus on vastentahtoisesti julkistanut tänään torstaina Britannian sopimuksetonta EU-eroa arvioivan asiakirjansa.

Hallituksen arvioiden mukaan liikenne Englannin kanaalin poikki voi romahtaa jopa 60 prosentilla ensimmäisenä päivänä. Rekkojen arvioidaan joutuvan odottamaan jopa kaksi ja puoli vuorokautta ennen kuin ne pääsevät kanaalin yli. Pahimmat häiriöt saattavat kestää jopa kolme kuukautta.

Liikenneruuhkat saattavat vaikuttaa polttoainetoimituksiin ja polttoaineen hamstraus puolestaan sen loppumiseen osissa maata.

Asiakirjan mukaan julkinen sektori ja yritykset ovat huonosti valmistautuneet sopimuksettomaan eroon johtuen maassa vallitsevasta poliittisesta sekaannuksesta. Tiettyjen tuoreiden ruokien saatavuudessa voi olla häiriöitä ja ostopaniikki voi pahentaa ruuan toimitusvaikeuksia. Lisäksi lääkkeiden saatavuus olisi vaarassa. Asiakirja arvioi vaikutusten johtavan mielenosoituksiin ympäri maata.

Asiakirja on valmisteltu pian sen jälkeen, kun Boris Johnsonista tuli pääministeri. Se on toiminut Britannian hallituksen sopimuksettoman EU-eron suunnittelun pohjana. Hallitus on vedonnut siihen, että kuusi viikkoa vanha asiakirja on vanhentunut.

Maan parlamentti pakotti hallituksen julkaisemaan laskelmansa maanantaina. Parlamentin jäsenet syyttivät Johnsonia sopimuksettoman brexitin vaikutusten salailusta.

Hallituksen mukaan asiakirjassa on kuvattu sopimuksettoman brexitin pahimmat mahdolliset vaikutukset, ja että hallitus oli varautunut myös muihin mahdollisiin skenaarioihin.

Johnson sanoo yhä, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun loppuun mennessä, vaikka parlamentti onnistui työjärjestyksen haltuun ottamalla runnomaan pikavauhtia läpi lain, joka pakottaisi Johnsonin hakemaan lisäaikaa Brysselistä, jos erosopimusta ei synny. Johnson on myös sanonut haluavansa uudet vaalit, mutta oppositio ei suostu vaaleihin ennen kuin sopimuksettoman eron uhka väistyy.

Oppositiossa istuva työväenpuolue on vaatinut parlamentin kutsumista takaisin koolle Johnsonin määräämältä ennätyspitkältä istuntotauolta.

Skotlantilainen oikeusistuin antoi keskiviikkona tuomion, jonka mukaan Johnsonin päätös keskeyttää parlamentin työ oli laiton. Toinen, englantilainen oikeusistuin puolestaan sanoi, ettei oikeudella ole valtaa kyseenalaistaa pääministerin päätöksiä.

Torstaina oikeusjuttu puolestaan kaatui Pohjois-Irlannissa, missä Johnsonin brexit-strategia haastettiin Pohjois-Irlannin vuoden 1998 rauhansopimuksen vastaisena.

Lopullinen tuomio asioissa saadaan Britannian korkeimmasta oikeudesta ensi viikolla.