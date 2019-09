Analyysi: Ukrainaa isännöi tv-sarjan luomus – politiikkaan siirtynyt Volodymyr Zelenskyi hakee Niinistöltä EU-selkänojaa päättäväiselle uudistusohjelmalleen

Matti Posio

Kiovassa kaikki hykertelevät.

– Olipa se neronleimaus, että vuonna 2015 kehiteltiin tv-sarja Kansan palvelija. Siinä presidenttiä esittäneestä tavallisesta miehestä tulisi sitten oikeasti presidentti, ällistelee kyytejä kuhmuisella Corollallaan ajava ukrainalaismies.

Parlamentin, Radan, kohdalla tosielämän taksikuski osoittelee jalkakäytävälle pysäköityjä hulppeita Lexuksia ja turvamiehiä. Hän arvelee, ettei Suomessa kansanedustajilla ole sellaisia.

Televisiosarjassa kuvitteellinen presidentti Vasili Goloborodko pyöräilee hallintopalatsiin pyykkipojat puvun housujen lahkeissa. Hän kieltäytyy ensin kokonaan turvamiehistä. Perheensä kanssa yhä ahtaasti asuva mies ystävineen panee kampoihin lipevälle pääministerille, joka johtaa oligarkkien salaista korruptioverkostoa ja nämä hänen kauttaan maata.

Ukrainalaisessa Robin Hood -sadussa tavallinen kunnon ihminen puhdistaa politiikkaa kaltaistensa parhaaksi. Tarttuvassa tunnussävelmässä hän jopa tatuoi vatsaansa sanat Kansan palvelija. "Olen melkein kuin supermies", Goloborodkosta lauletaan.

Kuin Putous-hahmo tulisi presidentiksi

Kansan palvelijan muissa päärooleissa on liuta maan suosituimpia koomikoita. Goloborodkoa esittäneen Volodymyr Zelenskyin, 41, vaalivoitto keväällä oli vähän kuin jos Suomessa viihdesarja Putouksen näyttelijä olisi asettunut ehdolle presidentinvaaleissa ja lyönyt kirkkaasti istuvan presidentin.

Zelenskyin tapauksessa presidenttihahmo oli vain tismalleen hänen näköisensä.

Edeltäjälle, liikemies-presidentti Petro Poroshenkolle, ei jäänyt kampanjassa oikeastaan minkäänlaisia mahdollisuuksia. Hänen kohtalokseen tuli olla elävä todiste Ukrainan energisestä ja ällistyttävästä demokratiasta, jossa vaaleissa kansa oikeasti päättää – olkoonkin, että rikkaat liikemiehet säätävät taustalla.

Moni epäilee, että juonen loppuhuipennus tosielämän puolella oli Kvartal 95 -tuotantoyhtiöllä mielessä alusta alkaen.

Presidentti Vasili Goloborodko oli ukrainalaisessa tv-sarjassa Kansan palvelija (Sluga Narodu) aivan Volodymyr Zelenskyin näköinen. Fiktiopresidentti tuli työpaikalle polkupyörällä halki Kiovan maisemien.

Kunnianhimoisilla uudistuksilla on kiire

Nyt Zelenskyi on ollut virassa sata päivää. Uusi puolue, Kansan palvelija, on voittanut elokuun parlamenttivaaleissa enemmistön eli 252 paikkaa 450:stä. Puolue on tosin luvannut leikata parlamenttia 300 edustajaan.

Zelenskyi vie kovalla kiireellä läpi uudistusohjelmaansa, jonka ytimessä ovat talouskasvu, Venäjän sodan lopettaminen ja liuta korruptiota kitkeviä toimia. Uuden Radan ensimmäisenä istuntopäivänä äänestykset jatkuivat aamukolmeen.

Kansan palvelija -sarjan 23 osaa ja jatkoelokuva ovat nähtävissä Yle Areenassa suomeksi tekstitettyinä. Kannattaa katsoa koko paketti. Ilman sitä ei voi ymmärtää, miten erikoiseen asetelmaan presidentti Sauli Niinistö Ukrainan-vierailullaan saapuu.

Ukraina on kokenut neljä katuvallankumousta Kiovan komealla ja elämää sykkivällä itsenäisyyden aukiolla, Maidanilla.

Kun Kansan palvelija ilmestyi ensi kertaa ruutuihin, Venäjän tukema presidentti Viktor Janukovitsh oli ajettu pakosalle Mezhyhirjan hirsirakenteisesta korruptiolinnastaan Kiovan ulkopuolella. Venäjä oli käynnistänyt aggression maan itäosissa. Silti Ukraina oli lähempänä tavoitettaan, vapautta osana yhdentynyttä Eurooppaa, kuin kertaakaan värikkään lähihistoriansa aikana. Tarvittiin vain ryvettymättömiä uuden sukupolven poliitikkoja johtoon.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi oli lauantaina lentokentällä vastassa Venäjän vapauttamia ukrainalaisvankeja. Venäjä ja Ukraina palauttivat kumpikin 35 vankia, jotka olivat joutuneet telkien taakse poliittiisista syistä.

Zelenskyi ei aikaile korruptioon tarttumisessa

Ukrainalaiset janoavat jälkineuvostoliittolaisen varastamisen loppumista ja parannuksia arkeensa, mutta he ovat väsyneitä odottamaan tuloksia vuosien päähän. Enää he eivät hullaannu edes Zelenskyistä. He ovat pettyneet ja nousseet yhtä monta kertaa uuteen protestiin.

– Zelenskyi voi olla kiva kaveri ja korruptiosta puhdas. Mutta jos suolasillipurkkiin laitetaan yksi suolaton silli, ei siltä kauan kestä muuttua suolaiseksi, taksikuski kiteyttää epäuskon.

Tosielämän Kansan palvelija on jo riisunut kansanedustajilta ja presidentiltä syytesuojan rikosten edessä. Hallitus on täynnä tuoreita kasvoja. Uudistustavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja niihin liittyy konkreettinen aikataulu.

Nopean voiton Zelenskyi sai vankienvaihdosta, jossa Venäjä ja Ukraina palauttivat toisilleen 35 vankia kumpikin. Vangit olivat käytännössä panttivankeja ja poliittisia vankeja.

Ukrainan television ykköskanavan mielipidekyselyn mukaan ukrainalaiset eivät usko, että Venäjä suostui vaihtoon edistääkseen rauhaa. Moni pelkää, että kokematon Zelenskyi saattaa olla valmis vääriin myönnytyksiin Vladimir Putinille. Toistaiseksi hänen askeleensa ovat noudatelleet edeltäjä Poroshenkon linjaa Ukrainan yhtenäisyyden puolustamisessa.

Ukraina pidättelee toiveikkaana hengitystään – ja keskustelee vapautuneesti suorissa lähetyksissä ja pihaparlamenteissa, mikä tekee tunnelmasta aivan toisenlaisen kuin Venäjällä.

Niinistö on yksi EU-johtajista, joiden toivotaan kantavan kortensa kekoon Ukrainan uudistusten, Eurooppa-integraation ja vakaamman elämän vauhdittamiseksi.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja. Hän vieraili Kiovassa alkuviikosta.