John Boltonin ero voi johtaa presidentti Donald Trumpin ja Iranin presidentin Hassan Ruhanin tapaamiseen

Ilkka Timonen

Turvallisuusneuvonantaja John Boltonin tiistainen eroaminen/erottaminen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lähipiiristä poistaa esteen mahdollisille neuvotteluille Iranin kanssa.

Bolton on tunnettu nimenomaan Iran-haukkana, "Tohtori Einä" mitä tulee Iran-suhteisiin. Hän oli suositellut Trumpille hyökkäystä Irania vastaan viime kesänä sen jälkeen kun Iran oli pudottanut amerikkalaisen droonin.

Trump kuitenkin perui hyökkäyksen viime hetkellä peläten siitä alkavan sodan seurauksia.

Boltonin innoittamana Trump vetäytyi vuonna 2015 Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta, jolla Iran suostui rajoittamaan ydinohjelmaansa vastineeksi talouspakotteiden höllentämisestä.

Trump on sen jälkeen uudistanut Iranin vastaisia pakotteita ja yrittänyt katkaista Iranin öljyviennin, joka on perinteisesti ollut Iranin keskeisin tapa saada ulkomaan valuuttaa ja tuloja valtiolle.

Kaksi Trumpille läheistä ministeriä sanoi tiistaina, että presidentti on valmis tapaamaan Iranin presidentin Hassan Ruhanin ilman ennakkoehtoja.

– Presidentti on tehnyt selväksi, että hän on valmis tapaamiseen ilman ennakkoehtoja, mutta me jatkamme maksimaalisen painostuksen kampanjaa, sanoi valtiovarainministeri Steven Mnuchin uutistoimisto AFP:n mukaan.

Vain muutama päivä aiemmin Iran oli ilmoittanut kiihdyttävänsä sentrifugeja, jotka rikastavat sen hallussa olevaa uraania.

Mnuchinin vieressä seisonut ulkoministeri Mike Pompeo myönsi olevan mahdollista, että Trump tapaisi Ruhanin myöhemmin tässä kuussa YK;n yleiskokouksessa New Yorkissa.

Iran sanoi keskiviikkona, että Boltonin ero ei saa Teherania harkitsemaan uudelleen neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Maan YK-suurlähettiläs Majid Takhteravanchi sanoi, että neuvotteluille ei ollut sijaa niin kauan kuin Yhdysvaltain Iranin-vastaiset pakotteet olivat voimassa, kertoi uutistoimisto Irna.

Yhdysvaltalaiset kongressiedustajat varoittivat, että Iranin vastaisen painostuksen helpottaminen olisi virhe.

Senaattori Ted Cruz tviittasi, että Boltonin erottaminen merkitsi "taloudellisen pelastusköyden heittämistä ajatollahille".

Hän toivoi, että päätös ei merkitsisi presidentin Iran-linjan pehmenemistä.

Uutistoimisto Reutersin haastattelema asiantuntija Phil Gordon uskoi, että Iranin on kuitenkin vaikea hyväksyä Yhdysvaltain vaatimuksia, joihin kuuluu uraanin rikastamisen lopettaminen kokonaan, vielä tiukemmat tarkastukset sen ydinlaitoksiin, ballististen ohjusten rajoittaminen ja täydellinen muutos alueellisessa politiikassa. Gordon toimi presidentti Barack Obaman kaudella ulkoministeriössä ja Valkoisessa talossa.

Trumpin pyrkimys saada "diili" aikaan Iranin kanssa merkitsisi näiden vaatimusten helpottamista, mitä on kuitenkin vaikea myydä kotimaassa Yhdysvalloissa ja Lähi-idän alueella erityisesti kumppanimaa Israelille.

Iran on vain yksi esimerkki presidentin yrityksistä saada aikaan ulkopoliittinen voitto ennen ensi vuoden presidentinvaaleja.

– Trump yrittää epätoivoisesti saada aikaan sarjan sopimuksia, vaikka vain kosmeettisia, ennen vuoden 2020 vaaleja Afganistanissa, Iranissa ja Pohjois-Koreassa ja hän näkee Boltonin esteenä tälle, sanoi uutiskanava CNN:lle Colin Kahn, joka toimi Obaman avustajana.