Pääministeri Johnson Irlannissa: "Minua ei pelota, mitä parlamentissa tapahtuu"

Katja Ihatsu

Sopimukseton brexit olisi epäonnistuminen, josta sekä Britannian että Irlannin hallitukset olisivat vastuussa, sanoi Britannian pääministeri Boris Johnson, joka tapasi maanantaina virkansa puolesta ensimmäistä kertaa Irlannin pääministerin Leo Varadkarin.

Dublinissa puhunut Johnson sanoi BBC:n ja Reutersin mukaan, että brexit-sopimuksen aikaansaaminen on yhä mahdollista EU:n lokakuun huippukokoukseen mennessä. Varadkar puolestaan totesi, ettei Britannian ole ylipäätään mahdollista erota EU:sta siististi.

Johnson pitää itsepintaisesti kiinni brexitin takarajasta 31. lokakuuta, mutta Irlannin hallitus puoltaisi lykkäystä. Varadkar halusi keskustella Johnsonin kanssa siitä, miten hän aikoo loppuunsaattaa brexitin ilman parlamentin tukea.

– Minua ei pelota ollenkaan, mitä parlamentissa tapahtuu. Britannian kansa haluaa, että meillä on sopimus ja että lähdemme 31. lokakuuta. -- Minulla on tänään yksi viesti ja se on, että haluan sopimuksen, Johnson sanoi.

Varadkar muistutti, että EU ei ole saanut Britannialta ehdotuksia Britannian ja Irlannin rajaa koskevaan kysymykseen. Backstop-menettely säilyttää Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajan avoimena brexitin jälkeen ja on keskeinen osa Johnsonin edeltäjän Theresa Mayn neuvottelemaa erosopimusta. Johnsonille bakcstop on kynnyskysymys.

– Ilman backstopia ei voi olla sopimustakaan. Muista vaihtoehdoista ei ole sovittu, Varadkar huomautti.

Johnson matkusti tapaamisen jälkeen Lontooseen, jossa Britannian parlamentti äänestää illalla toistamiseen hänen esityksestään uusintavaaleista. Parlamentin viiden viikon mittainen istuntotauko alkaa äänestyksen jälkeen, kertoi Reuters.