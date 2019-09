Britit äänestävät uusintavaaleista myöhään yöllä – parlamentti aloittaa viiden viikon istuntotauon äänestyksen jälkeen

Katja IhatsuIda Kannisto

Britanniassa parlamentti jatkoi brexit-keskustelua myöhään yöhön. Parlamentin oli tarkoitus äänestää toisen kerran hallituksen esittämistä uusintavaaleista maanantain istunnossa. Äänestys kuitenkin venyi tiistain puolelle Suomen aikaa.

Jos esitys menee läpi, vaalit pidetään todennäköisesti 15. lokakuuta.

Pääministeri Boris Johnson esitti uusintavaaleja ensimmäisen kerran viime keskiviikkona, mutta hävisi tuolloin äänestyksen. Hallituksen odotetaan häviävän myös tällä kertaa, koska oppositiopuolueet ovat ilmaisseet vastustavansa uusia vaaleja. Oppositiopuolueet haluavat, että sopimuksettoman brexitin estävä laki astuu voimaan ensin.

Maanantain äänestystä seuraa viiden viikon pituinen istuntotauko, jonka Johnson määräsi tarkoituksenaan runnoa brexit läpi takarajaan 31. lokakuuta mennessä ilman parlamentin puuttumista.

Brexit-laki sai kuningattaren hyväksynnän

Aikaisemmin maanantaina Kuningatar Elisabet II antoi viimeisen hyväksynnän laille, joka pyrkii estämään Britannian EU-eron ilman sopimusta. Lain mukaan hallituksen on pyydettävä brexitille kolmen kuukauden lisäaikaa EU:lta, mikäli parlamentin alahuone ei hyväksy pääministerin esittämää brexitiä 19. lokakuuta mennessä.

Johnsonin ministerit ovat arvostelleet lakia siitä, että se heikentää Britannian neuvotteluasemia EU:n kanssa. EU ei kuitenkaan ole myöntänyt, että koko Johnsonin mainostamaa neuvotteluasetelmaa brexitistä olisi enää olemassa. Sen kanta on, että neuvottelut Britannian kanssa on käyty Johnsonin edeltäjän, pääministeri Theresa Mayn, kanssa ja neuvoteltu erosopimus on ja pysyy.

Istunnon aikana työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn esitti lausunnon, jonka mukaan parlamentti joutui tekemään lain, jotta pääministeri noudattaisi parlamentin tahtoa.

– Se osoittaa, miten poikkeuksellisia aikoja elämme, Corbyn sanoi.

Corbyn lisäsi, ettei "toivo pääministerille pahaa, vaan että hän vahvistaisi noudattavansa lakia". Johnson sanoi viime viikolla, että "makaisi mieluummin kuolleena katuojassa" kuin astelisi Brysseliin pyytämään lisäaikaa brexitiin.

– En toivo, että kukaan olisi kuolleena katuojassa edes omasta tahdostaan.

Johnson ei halua lykätä EU-eroa

Pääministeri Johnsonin ehdoton kanta on, että hän ei hae lisäaikaa brexitille. Daily Telegraph kertoi, että Johnson saattaa pyrkiä yhä sabotoimaan opposition tavoitteleman brexitin lykkäämisen.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab pysyi maanantain istunnossa tiukasti sen kannalla, että Johnson menee neuvottelemaan erosta joko sopimuksen kanssa tai ilman, ei jatkoajasta.

– Olemme vaarallisilla vesillä. Miljoonat äänestäjät olettavat, että parlamentti yrittää peruuttaa Brexitin. Pahempaa kuin sopimukseton ero olisi tuhota luottamus siihen, että parlamentti noudattaa kansan tahtoa, Raab sanoi.

BBC:n ja The Daily Telegraphin mukaan Johnsonin suunnitelmissa on lähestyä EU:ta laissa määriteltyyn lykkäysanomukseen liitetyllä saatekirjeellä, jossa sanottaisiin, että hallitus ei halua pidentää takarajaa 31. lokakuuta jälkeen. Lisäksi Johnson voisi vielä yrittää estää brexitin viivästymisen esimerkiksi jättämällä lain huomiotta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Velvoite hakea lisäaikaa on lain veroinen vaatimus. Jos Johnson on pääministeri 19. lokakuuta jälkeen, hän on velvoitettu hakemaan tätä. Lain noudattamatta jättäminen avaisi vakavan perustuslaillisen kriisin, jossa edessä saattaisi olla esimerkiksi jonkinlainen virkasyytemenettely, kertoo tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.

Miettinen pitää todennäköisenä, että tällaisessa tilanteessa parlamentti äänestäisi nopealla aikataululla hallituksen epäluottamuksesta. Epäluottamuslause ei kuitenkaan johda suoraan uusiin vaaleihin, vaan avaa kahden viikon ajanjakson, jolloin joku muu voi yrittää muodostaa hallitusta.

Miettisen mukaan tällöin Britanniaan saattaisi tulla esimerkiksi hätätilahallitus, jonka ainoa tavoite olisi hakea lisäaikaa EU:lta.

Miltä Johnsonin jatko näyttää?

Johnsonin tulevaisuuteen liittyy monta kysymystä. Johnsonin politiikka on ollut repivää ja vaikuttanut konservatiivipuolueen sisäiseen yhtenäisyyteen.

– Päätöstä erottaa reilut 20 edustajaa, jotka eivät äänestäneet hallituksen linjan mukaisesti, on paheksuttu paljon. Itsekin Johnson oli Theresa Mayn hallituksen aikaan vastaavantyyppinen kapinallinen, Miettinen sanoo.

Toisaalta mielipidemittauksissa konservatiivit johtavat yhä, ja vaikka Johnsonin kannatuslukemat eivät päätä huimaa, hän on suositumpi vaihtoehto pääministeriksi kuin oppositiopuolueiden ehdokkaat.

Miettisen mukaan keskeinen kysymys on se, miten Johnson onnistuu pitämään rivinsä kasassa. Hän saattaa joutua pettämään lupauksensa siitä, että brexit toteutuu lokakuun lopussa – mutta voisi silti yhä selvitä vaalivoittajaksi.

– Kyllä hän pystyy varmaan tarinan rakentamaan, että se on opposition ja parlamentin kyvyttömyyttä olla hyväksymättä hänen linjaansa. Hän saattaa pystyä vierittämään syyllisyyden tästäkin kysymyksestä opposition ja parlamentin niskoille tavalla, joka ei heikennä hänen asemaansa tulevissa vaaleissa.

Parlamentin puhemies ilmoitti eroavansa

Brittiparlamentissa koettiin maanantaina yllätys, kun parlamentin puhemies John Bercow ilmoitti puheenvuoronsa aikana yllättäen, että hän eroaa tehtävästään. Bercow aikoo astua syrjään joko 31.10., jolloin brexitin on tarkoitus astua voimaan, tai jos parlamentti päättää järjestää ennenaikaiset vaalit, Bercow sanoi lopettavansa tehtävässä samaan aikaan parlamentin kanssa.

Bercow sanoi luvanneensa perheelleen, että vuoden 2017 vaali on hänen viimeisensä.

Parlamentin alahuone hyväksyi maanantai-iltana istunnossaan aloitteen, jonka mukaan hallituksen on julkistettava valmistelut ja yksityinen viestinvaihto, jotka liittyvät parlamentin istuntotaukoon ja sopimuksettoman EU-eron valmisteluun. Guardianin mukaan päätös koskee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaettuja viestejä.

Juttua päivitetty 9.9.2019 klo 18.58. Lisätty uusia tietoja.

Juttua päivitetty 9.9.2019 klo 22.05. Lisätty uusia tietoja.

Juttua päivitetty 9.9.2019 klo 23.57. Lisätty uusia tietoja ja tutkijan kommentit.