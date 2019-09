Hurrikaani Dorianin uhriluku Bahamasaarilla viisi – tuhojen laajuus alkaa vasta paljastua

Katja Ihatsu

Atlantin valtameren historian voimakkaimpiin hurrikaaneihin kuuluva Dorian on tappanut ainakin viisi ihmistä Bahamasaarilla, kertoi Bahamasaarten pääministeri Hubert Minnis Reutersin mukaan. Varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa Dorian oli ollut 40 tuntia Bahaman pohjoisosassa Grand Bahama -saaren yllä.

– Koemme parasta aikaa historian kirjoihin jäävää tragediaa Bahamasaarten pohjoisosissa. Tehtävämme on nyt keskittyä etsimiseen, pelastamiseen ja toipumiseen, Minnis sanoi.

Yhdysvaltojen rannikkovartiosto on pelastanut haavoittuneita Abacon saarella. Useita vakavasti loukkaantuneita ihmisiä on kuljetettu sairaalahoitoon New Providencen saarella, joka on saarivaltion väkirikkain alue.

Punaisen ristin mukaan yli 13 000 kotia on tuhoutunut tai vaurioitunut.

Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanikeskus NHC kehotti bahamalaisia edelleen pysymään suojassa myrskyltä. Kovimmat myrskytuulet ovat sen keskuksessa, NHC varoitti.

Reutersin haastattelema hotellivieras Abacon saarella kertoi nähneensä, kuinka myrskytuulet repivät rakennuksista ikkunaluukkuja ja kattoja ja tulvavesi saarsi hotellialueen. Vedenkorkeus voi nousta NHC:n mukaan 4–5 metriä.

Grand Bahaman Freeportissa tulvavesi nousi taloihin 1,8 metriä.

– Talot näyttävät nyt vedessä kelluvilta veneiltä, kertoi kaupungista hätämajoitukseen paennut Rosa Knowles-Bain, 61, Reutersille.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Myrskyn odotetaan tiistain aikana liikkuvan kohti Yhdysvaltojen itärannikkoa, jossa yli miljoonalle ihmiselle on annettu evakuointimääräys.

Tieteilijät ovat varoittaneet, että ilmastonmuutos muokkaa hurrikaaneista aiempaa voimakkaampia. Kun maapallon keskilämpötilan nousu lämmittää merien pintavesiä, merillä muodostuvat myrskyt muuttuvat rajummiksi. Ne tuovat mukanaan enemmän sateita ja voimakkaampia tuulia.

– Lämpenevässä maailmassa hurrikaaneista tulee intensiivisempiä, kuten olemme havainneet viime aikoina hurrikaanien Harvey, Michael ja Florence kohdalla, kirjoitti Dorian-hurrikaanista blogannut tieteilijöiden ryhmä Union of Concerned Scientists Reutersin mukaan.

Lue myös:

Hurrikaani Dorian tehnyt totaalista tuhoa Bahamalla

Hurrikaani Dorian moukaroi Bahamasaaria – myrskyluokitus on rajuin mahdollinen