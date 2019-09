Sukeltajia kuljettanut vene syttyi palamaan Kaliforniassa – neljä kuollut, kymmeniä kateissa

Kaliforniassa tapahtuneessa venepalossa on kuollut neljä ja 29 ihmistä on yhä kateissa. Veneen matkustajat olivat sisällä veneessä palon syttyessä. Abc Newsin mukaan matkustajat ovat luultavasti olleet nukkumassa. Viisi miehistöön kuulunutta henkilöä oli palon syttyessä veneen kannella ja hyppäsivät veteen. Paikalla on sumuista ja viranomaiset toivovat osan matkustajista pelastautuneen läheiselle Santa Cruzn saarelle. Pelastustyöntekijät eivät ole onnistuneet nousemaan veneeseen etsimään matkustajia tulipalon vuoksi.

Kyseessä on noin 23 metrinen kaupalliseen sukelluskäyttöön käytettävä Conception-niminen alus. Alus lähti Santa Barbarasta lauantaina ja sen oli tarkoitus palata takaisin maanantaina. Hälytys tulipalosta tuli maanantaina kolmen jälkeen iltapäivällä Suomen aikaa.

Juttu päivitetty kello 22.40.