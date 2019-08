Järjestikö Venäjä tšetšeenimiehen murhan Berliinissä? – Pahamaineinen GRU-tiedustelupalvelu kytketty myös Skripalien myrkytysyritykseen

Jussi Orell

Berliinissä paljastunut tšetšeenimiehen murha on saamassa kansainvälisiä poliittisia kytköksiä. Saksassa turvapaikanhakijana ollut Zelimhan Hangošvili ammuttiin viikko sitten perjantaina berliiniläisessä puistossa. Peruukilla naamioitunut hyökkääjä ampui uhriaan kahdesti ja pakeni paikalta. Hangošvili on tiettävästi taistellut Tšetšenian sodassa Venäjää vastaan. Saksalaisviestimien mukaan hän on lisäksi avustanut Georgian ja Ukrainan viranomaisia.

Poliisi otti ampumisesta epäiltynä kiinni 49-vuotiaan venäläisen Vadim Sokolovin. Saksalaisen Der Spiegelin ja vapaiden journalistien Bellingcat-ryhmittymän sekä The Insider-lehden selvityksen mukaan Sokolovin passinumero on kytköksissä Venäjän sisäministeriön kautta maan GRU-sotilastiedustelupalveluun.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa murhaan.

Mikäli murhasta paljastuu GRU-kytköksiä, se on jo toinen kerta lyhyen ajan kuluessa, kun Venäjän tiedustelupalvelu liitetään ulkomailla tapahtuneeseen hyökkäykseen. GRU:n on epäilty olleen myös Ison-Britannian Salisburyssä keväällä 2018 tapahtuneen myrkytysyrityksen taustalla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Britannian viranomaiset syyttävät kahta GRU-taustaista venäläismiestä entisen venäläisvakoojan Sergei Skripalin, tämän tyttären Julian ja brittipoliisin murhayrityksestä. Myrkytysyritys tehtiin novitsok-hermomyrkyllä, jota on kehitetty Venäjällä.

Brittiviranomaiset epäilevät, että myrkytysyrityksellä oli Venäjän valtion hyväksyntä ja antoi epäillyistä eurooppalaisen pidätysmääräyksen. Venäjä on kiistänyt epäilyn, joka johti vastatoimena muun muassa venäläisdiplomaattien karkotuksiin länsimaista. Myös Suomi karkotti tuen osoituksena yhden venäläisen diplomaatin, johon Venäjä vastasi karkottamalla suomalaisdiplomaatin Moskovasta.

Skripalien tapaus palautti mieliin Britanniaan paenneen turvallisuuspalvelu FSB:n entisen työntekijän Aleksandr Litvinenkon murhan vuodelta 2006. Litvinenko kuoli tavattuaan kaksi venäläismiestä liikeneuvotteluissa lontoolaisessa hotellissa. Tapausta tutkittaessa selvisi, että 43-vuotiaan Litvinenkon teehen oli uutettu radioaktiivista poloniumia.