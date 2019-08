Thaimaan lomasaaren murhasta kuolemantuomiot – myanmarilaiset vakuuttavat syyttömyyttään

Lea Peuhkuri, Reuters

Thaimaan korkein oikeus on pitänyt voimassa kuolemantuomiot kahdelle myanmarilaiselle siirtotyöntekijälle.

Zaw Lin ja Win Zaw Htun saivat tuomiot kahden brittiläisen turistin murhasta Koh Taon lomasaarella. David Miller, 24, ja Hannah Witheridge, 23, löydettiin surmattuina autiolta rannalta saarella syyskuussa 2014. Witheridge oli raiskattu ennen murhaa.

Pari oli tavannut toisensa sukelluskeskuksessa saarella vain päiviä aiemmin.

Korkeimman oikeuden mukaan miehet oli todettu syylliseksi murhaan ja raiskaukseen todisteiden ja oikeuslääketieteellisten tutkimusten jälkeen.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

– Zaw Lin ja Win Zaw Htun sanoivat jälkeenpäin, että he olivat surullisia ja huolissaan tuomiosta. He sanovat, etteivät he tehneet rikosta, oikeuden tulkki Aye Mar Cho sanoi Reutersille jälkeenpäin.

Asianajaja Nakhon Chompuchartin mukaan he aikovat pyytää armahdusta Thaimaan kuninkaalta.

Thaimaassa murhasta tuomittu teloitettiin viime vuoden kesäkuussa myrkkyruiskeella, mutta sitä edeltäneenä yhdeksänä vuotena kuningas oli armahtanut kaikki kuolemaantuomitut.

Zaw Lin ja Win Zaw Htun tuomittiin kuolemaan vuonna 2015.

Heidän pro bono -periaatteella toimivat puolustusasianajajansa kuitenkin sanovat, että poliisin tapauksessa keräämä todistusaineisto oli heikkotasoista.

Asianajajien mukaan miehiä myös kidutettiin ja pakotettiin tekemään tunnustus, jonka he myöhemmin peruivat.

Korkein oikeus torjui torstaina syytökset kidutuksesta ja ilmoitti, että DNA-todisteet liittävät miehet rikokseen.