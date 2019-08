Denguekuume iski tänä vuonna voimalla Keski-Amerikkaan – ilmastonmuutos voi lisätä epidemioita

Lea Peuhkuri, Thomson Reuters Foundation

Keski-Amerikassa on meneillään pahin denguekuume-epidemia vuosikymmeniin.

Asiantuntijoiden mukaan viruksen aiheuttama tauti leviää entistä enemmän ilmastonmuutoksen vuoksi. Asiasta kertoo Thomson Reuters Foundation.

Denguekuume leviää Aedes aegypti -hyttysten piston välityksellä. Sama hyttynen levittää myös muun muassa zikavirusta ja keltakuumetta.

Pahiten on kärsinyt Honduras, jossa 109 ihmistä, monet heistä lapsia, on kuollut sairauteen. YK:n mukaan kyseessä on ollut tilastohistorian tappavin denguekuume-epidemia Hondurasissa.

Tauti on levinnyt voimakkaasti myös Nicaraguassa, El Salvadorissa ja Guatemalassa sekä muissa Latinalaisen Amerikan maissa, kuten Brasiliassa ja Paraguayssa.

Denguekuume aiheuttaa monesti influenssan tapaisen taudin ilman hengitystieoireita.

Amerikan terveysjärjestön PAHO:n mukaan ainakin kaksi miljoonaa ihmistä Latinalaisessa Amerikassa on sairastunut denguekuumeeseen tänä vuonna. 720 on kuollut.

– Denguekuumeeseen sairastuneiden määrä on tuplaantunut joka vuosikymmen sitten 1980-luvun. Tämä vuosi on erityisen ankara, sanoo Reutersille professori Rachel Lowe London School of Hygiene and Tropical Medicinesta.

Yksittäisiä denguekuume-epidemioita ei voi suoraan laskea ilmastonmuutoksen aiheuttamaksi. Asiantuntijoiden mukaan nousevat lämpötilat, muuttuvat säätilat ja äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen kuitenkin voivat lisätä epidemioita.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Yksi asia, joka on tullut esille tutkimuksessani, on varmasti se, että nousseet lämpötilat ja sateet voivat kasvattaa denguekuume-epidemioiden riskiä, Lowe sanoo Reutersille.

Kun ilmasto yhä lämpenee, denguekuumetta ja muita hyttysten välityksellä leviäviä tauteja voi tavata uusilla asuinalueilla aiempaa korkeammalla merenpinnasta.

Hyttyset viihtyvät lämpimässä. Tutkija Colin Carlson amerikkalaisesta Georgetownin yliopistosta kertoo, että hyttyset tekevät "todella hyvää levittämistyötä", kun lämpötila on 29 celsiusastetta.

– Seuraavien 10–20 vuoden aikana Aedes aegypti -hyttysten levittämiä tauteja leviää ehdottomasti uusille alueille, Carlson kertoo Reutersille.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Florida kuuluu riskialueisiin.

– Jos maapallon lämpeneminen saadaan pidettyä kahdessa celciusasteessa, se estäisi noin kolme miljoonaa denguekuumetapausta Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla joka vuosi, Carlson sanoo Reutersille.