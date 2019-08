Analyysi: Ranskan Macron paistattelee G7-kokouksen tuomassa menestyksessä

Katja Ihatsu

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ei olisi voinut näyttää tyytyväisemmältä Ranskan yleisradioyhtiön suorassa televisiohaastattelussa G7-ryhmän Biarritzin-kokouksen päätteeksi.

Johtavien teollisuusmaiden kokous lähti liikkeelle vaikeissa olosuhteissa, mutta oli lopulta diplomaattinen menestys. Kokouksen isäntä Macron onnistui nostamaan Ranskan ja itsensä keskeiseen asemaan suurvaltojen neuvottelupöydissä.

– Se ei ollut peliä, Macron korosti France2-kanavan haastattelussa useasti kommentoidessaan Iranin ulkoministerin Mohammad Javad Zarifin yllätysvierailua kokouksessa.

– Kyse on roolista, joka Ranskan on otettava. Meidän on yritettävä kaikkemme. Puhuttuani Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa yli tunnin Irania koskevista asioista, päätin yrittää edetä asiassa, Macron kertoi.

Ukrainan huppukokous tulossa

Vaikka ei ole tiedossa, milloin Yhdysvallat ja Iran lopulta istuvat samaan neuvottelupöytään, kokouksen lopputulos oli loikka sovinnollisempaan suuntaan kesän aikana kriisiytyneessä tilanteessa.

Kokouksen päätteeksi Trump sanoi olevansa valmis tapaamaan Iranin presidentti Hassan Ruhanin, kunhan olosuhteet ovat sopivat. Tiistaina Ruhani puolestaan sanoi Reutersin mukaan, että tapaamisen edellytys on, että kaikista Iranin vastaisista pakotteista luovutaan.

Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta viime vuonna ja asetti sille sen jälkeen ankaria talouspakotteita. Maiden välit kriisiytyivät sodan partaalle tänä kesänä Omaninlahdella tehtyjen öljytankkeri-iskujen jälkeen.

Irania vähemmälle huomiolle jäi Macronin ilmoitus Ukrainan kriisiä koskevasta huippukokouksesta. Ukraina, Venäjä, Saksa ja Ranska kokoontuvat syyskuussa neuvottelemaan Itä-Ukrainan sodan lopettamisesta. Macron arvioi elokuun puolivälissä tavattuaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin, että rauhalle olisi nyt todelliset edellytykset.

Vertasi itseään de Gaulleen

Suuria liikkeitä kaihtamaton Macron asetti G7-kokouksen jälkeen itsensä samalle viivalle Ranskan politiikan suurmiehen, kenraali Charles de Gaullen kanssa.

– Kenraali de Gaulle on sanonut, että diplomatia on joskus rikkoutuneiden lasin palasten kiinni pitämistä, hän vertasi puhuessaan Iranin tilanteesta.

Kotimaassa Macronin diplomaattiset elkeet saavuttivat suuren suosion. Sanomalehti Le Monde kutsui kokousta kiistattomaksi menestykseksi.

Ranskassa pidettiin saavutuksena sitä, että Trump viipyi kokouksessa sen loppumetreille asti. Se laskettiin Macronin tyylinvaihdoksen ansioksi.

Ranskassa, jossa muodollisuus on erityisessä arvossaan, media huomasi ettei Yhdysvaltojen presidentti ollut Macronille enää Donald. Tuttavallisuudesta oli otettu askel kunnioittavampaan suuntaan, kun Macron puhutteli "presidentti Trumpia".

Kaikilla osapuolilla oli hyvässä muistissa Kanadan isännöimä viimevuotinen G7-kokous. Sieltä Trump lähti ovet paukkuen etuajassa ja ilmoitti Yhdysvaltojen vetäytyvät kokouksen loppulausunnosta. Hän myös moitti kokouksen isäntää, Kanadan pääministeriä Justin Trudeauta epärehellisyydestä.

Maailmalle levisi kokouksesta ikoninen kuva, jossa johtajat tuijottivat pöydän ympärillä seisten Trumpia, joka istui kädet puuskassa yksin muita vastaan.

Ilmastotyö globaalilla areenalla onnistui

Jos Macronin vaalima ilmastonmuutoksen hillitseminen onkin kompastellut kotimaassa, G7-kokouksessa se onnistui. Macron nosti Amazonin sademetsien palojen hillitsemisen kokouksen pääaiheiksi ja maat sopivat 20 miljoonan euron suuruisesta apupaketista. Keskiviikkona Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ilmoitti juupas eipäs -pohdintansa päättyneeksi ja ottavansa avun vastaan.

Ranskassa ilmastotyön nimissä tehdyt polttoaineiden veronkorotukset tyssäsivät viime vuoden syksyllä alkaneisiin keltaliivien mielenosoituksiin. Niiden mukana Macronin suosio upposi ennätyksellisen alhaiseksi, kun Ipsosin tekemässä mittauksessa enää joka viides ranskalainen kannatti presidenttiä.

Elitismistä arvostellun Macronin tekemiin ryhtiliikkeisiin kuuluu avoimempi ote hoitaa asioita. Ennen G7-kokousta hän piti ranskalaisille televisiopuheen, jossa hän selitti auki Ranskan tavoitteita kokouksen alla.

Presidentin suosio on kääntynyt hitaaseen nousuun, ja nyt Macroniin ilmoittaa Le Figaron teettämässä kyselyssä luottavansa vajaa kolmannes ranskalaisista. Syksy näyttää, miten G7-kokouksen onnistuneet peliliikkeet heijastuvat kannatukseen Ranskassa.