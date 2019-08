Sulava Arktis houkuttelee rahakkaita turisteja: Suomessa rakennettu alus matkaa parhaillaan Koillisväylän läpi, ja lipun hinta oli lähes 40 000 euroa

It's all about polar bears – kyse on jääkarhuista, todettiin Lindblad Expeditions -yhtiön uuden aluksen ja tulevan Koillisväylä-risteilyn lehdistötilaisuudessa. Lajin näkeminen aidossa ympäristössään on sekä uutta että alati epätodennäköisempää. Tämä lisää sekä matkojen kiinnostavuutta että eettistä ristiriitaa.