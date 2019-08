Israel ei arvostele Trumpin kommentteja, joiden mukaan demokraatteja äänestävät juutalaiset ovat "epälojaaleja"

Ilkka Timonen

Reuters

Israelin viranomaiset reagoivat keskiviikkona hillitysti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenttiin, jonka mukaan Yhdysvaltain juutalaiset, jotka äänestävät demokraatteja, ovat "epälojaaleja".

Trump viittasi demokraattien naispuolisiin kongressiedustajiin Ilhan Omariin ja Rashida Tlaibiin, joita ei Trumpin painostuksen vuoksi päästetty Israeliin viime viikolla. Presidentti sanoi toimittajille:

– Minne demokraattinen puolue on mennyt? Minne he ovat menneet kun he puolustavat näitä kahta ihmistä Israelin valtion edessä. Mielestäni kuka tahansa juutalainen, joka on äänestänyt demokraatteja osoittaa joko täydellistä tiedon puutetta tai suurta epälojaaliutta.

Yhdysvaltain juutalaisryhmät raivostuivat Trumpin kommenteista. Israelin hallitus, jolla on erityisen lämpimät suhteet Trumpin hallintoon, näytti pidättelevän.

Pääministeri Benjamin Netanjahun toimisto ei halunnut kommentoida Trumpin sanoja. Energiaministeri Yuval Steinitz, jolta kysyttiin asiaa Reshet Bet -radiossa, vastasi seuraavasti:

– Emme saa sekaantua Yhdysvaltain poliittisiin riitoihin. Me pidämme hyviä suhteita sekä demokraatteihin että republikaaneihin ja meidän pitää jatkaa näin.

Ministerin mukaan Israelilla on kannattajia ja ystäviä molemmissa puolueissa, olivat he sitten juutalaisia tai eivät.

Trump ja Netanjahu ovat käyneet yhtä jalkaa mitä tulee politiikkaan suhteessa Iraniin ja palestiinalaisiin. Israelin johtaja on korostanut heidän läheisiä suhteitaan matkalla kohti parlamenttivaaleja, jotka pidetään 17. syyskuuta.

Trump on jo viikkojen ajan hyökännyt Tlaibia ja Omaria vastaan, joita hän on syyttänyt vihamielisyydestä Israelia kohtaan. Kriitikot pitävät Trumpin syytöksiä rasistisina.

Presidenttiä ovat kritisoineet hänen kommenteistaan sekä republikaanit että demokraatit.

Liberaali juutalaisamerikkalainen painostusryhmä J Street julkisti tiistaina seuraavan lausunnon:

"On vaarallista ja häpeällistä presidentti Trumpilta hyökätä suurta Amerikan juutalaisten ryhmää vastaan syyttämällä sitä epä-älyllisyydestä ja 'epälojaalisuudesta'".

Ryhmän mukaan presidentin "rasistiset, vilpilliset hyökkäykset edistyksellisiä ja värillisiä naisia vastaan kongressissa ovat muuntuneet nyt juutalaisten panetteluksi".