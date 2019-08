Italian pääministeri Conte eroaa – sai Salvinista tarpeekseen

Lea Peuhkuri, Reuters

Daniel Wallenius

Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti tänään tiistaina eroavansa tehtävästään. Conte kertoi asiasta parlamentin istunnossa iltapäivällä ja ilmoitti jättävänsä eroanomuksensa presidentti Sergio Mattarellalle vielä samana päivänä.

Ero tarkoittaa samalla, että koko hallitus kaatuu ja maahan on etsittävä uusi. Uusia vaaleja se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita.

On Mattarellan käsissä, pyrkiikö hän löytämään ratkaisun toisenlaisesta hallituspohjasta, kuten mediassa spekuloidusta Viiden tähden liikkeen ja Demokraattisen puolueen liitosta, vai turvaudutaanko maassa virkamieshallitukseen, jotta Italia saa budjetin ensi vuodelle.

Uudet vaalit ovat edessä varmasti silloin, jos hallitusratkaisua ei muuten synny.

Italian budjetin suunnittelun on määrä alkaa syyskuussa, ja sen on tarkoitus olla valmis lokakuussa. Italiassa ei ole pidetty syysvaaleja sitten toisen maailmansodan, sillä syksy on perinteisesti pyhitetty budjettityölle.

Hallituksen kaatuminen ei ole yllätys, sillä maassa on ollut vakava hallituskriisi jo parin viikon ajan.

Elokuun alussa sisäministeri, Lega-puoluetta johtava Matteo Salvini sanoi, että hallitusyhteistyö Viiden tähden liikkeen kanssa on tullut tiensä päähän ja esitti epäluottamusta Contelle sekä mahdollisimman pikaisia uusia vaaleja.

Conten luottamusta ei koskaan mitattu äänestyksessä, vaan pääministeri erosi itse, eikä säästellyt sanojaan sättiessään Salvinia tilanteesta.

– Hän on osoittanut välittävänsä vain omista ja puolueensa intresseistä. Hänen päätöksensä aiheuttavat suuria riskejä tälle maalle, Conte sanoi.

Salvini seurasi Conten puhetta tämän vierestä ja pyöritteli päätään pääministerin haukkuessa hänen tekojaan vastuuttomiksi, hälyttäviksi ja epäkunnioittaviksi.

– Me emme tarvitse miehiä, joilla on täysi valta, vaan ihmisiä, joilla on institutionaalista kulttuuria ja vastuuntuntoa, Conte sanoi tunnin mittaisessa puheessaan.

Tähän Salvini vastasi, että muita puolueita vain pelottaa joutua vaaleihin ja menettää kannatuksensa.

Salvini sanoi Conten eroilmoituksen jälkeen, että on sittenkin valmis pitämään hallituksen kasassa siihen asti, että maa on hyväksynyt budjetin ensi vuodelle ja toteuttanut parlamenttiuudistuksen, jossa edustajien määrää vähennetään.

Hallituspuolueiden riitaisat välit huomioon ottaen on epätodennäköistä, että tällaiseen ratkaisuun päädytään. Viiden tähden liikkeen ja Legan johtaman sekä sitoutumattomilla ministereillä täydennetyn hallituksen taival kesti vain reilun vuoden, ja oli alusta alkaen riitaisa.

Riidat kärjistyivät elokuun alussa, kun puolueet äänestivät toisiaan vastaan rataprojektia koskevassa äänestyksessä.

Italian erikoinen poliittinen tilanne tekee tulevaisuuden ennakoinnista haastavaa.

Hallituksen pääpuolueella Viiden tähden liikkeellä on edustajainhuoneessa lähes kaksi kertaa niin paljon paikkoja kuin Legalla ja senaatissa noin 30 enemmän, mutta puolueiden kannatuskäyrät liikkuvat eri suuntiin.

Viimeisimpien mielipidemittausten mukaan Legan kannatus on kivunnut 37–38 prosenttiin, Viiden tähden liikkeen kannatus puolestaan on pudonnut alle 20 prosenttiin.

Juttu päivitetty kello 20.42.