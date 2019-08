Ranskalaispari vei hiekkaa sardinialaiselta rannalta – jopa kuuden vuoden vankeus uhkaa

Ilkka Timonen

Kukapa ei olisi ottanut joskus ulkomaan matkalta mukaansa muistoksi kiven tai simpukankuoren. Huonosti uhkaa käydä kuitenkin ranskalaiselle pariskunnalle, jota uhkaa jopa kuuden vuoden vankeustuomio hiekan ottamisesta mukaan Italiaan kuuluvan Sardinian rannalta, kertoo CNN.

Saaren rantojen hiekka on suojeltua, ja turistit voivat saada sakkoja ja jopa vankeustuomion, mikäli he poistavat sitä paikallisilta rannoilta. Ranskalainen pari sanoi, että he eivät tienneet tekevänsä rikoksen.

Sardinian pohjoisosassa sijaitsevan Porto Torresin poliisi löysi muovipulloihin pakatun hiekan tehdessään rutiinitarkastuksen autoon, joka odotti Touloniin Etelä-Ranskaan menevää lauttaa.

Poliisit näkivät auton ikkunan läpi useita pulloja, joihin oli pakattu hiekkaa. He pidättivät noin 40-vuotiaan pariskunnan.

Autosta löytyi valkoista hiekkaa kaikkiaan 14 muovipullollisen verran, eli noin 40 kiloa.

Pari odottaa nyt oikeudenkäyntiä Sassarin kaupungissa ja he voivat saada 3 000 euron sakot ja vuodesta kuuteen vuoteen pitkät vankeustuomiot.

Poliisin mukaan saaren rannoilla on kylttejä, joissa turisteille kerrotaan useilla kielillä hiekan pois viemisen olevan kiellettyä.

Hiekan ja kivien vieminen Sardinian rannoilta on kuitenkin melko yleistä, poliisin mukaan niistä on olemassa laittomat markkinat internetissä.

– Sardinian asukkaat ovat vihaisia turisteille, jotka varastavat simpukoita ja hiekkaa, koska se on varkaus tulevilta sukupolvilta ja se vaarantaa myös herkän ympäristön, poliisi kertoi CNN:lle.

Hiekkavarkaat jäävät yleensä kiinni lentokentillä kun heidän laukkunsa läpivalaistaan.