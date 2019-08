Mitä jos Tanska myisi Grönlannin?

Ilkka Timonen, Reuters

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tarjous ostaa Grönlanti Tanskalta on omalaatuinen ennakkotapaus maailmalla.

Trump myönsi sunnuntaina keskustelleensa viime aikoina mahdollisuudesta, että Yhdysvallat voisi ostaa Grönlannin Tanskalta.

– Asia tuli esille ja... strategisesti se on mielenkiintoinen, Trump sanoi toimittajille New Jerseyssä ennen nousua Air Force One -lentokoneeseen.

Hänen mukaansa asia ei kuitenkaan ole kiireellinen.

– Se ei ole ensimmäisenä listalla, voin sanoa sen.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi sunnuntaina, että Grönlanti ei ole myytävänä. Frederiksen vieraili Grönlannissa, joka on maailman suurin saari.

– Grönlanti ei ole myytävänä. Grönlanti ei ole tanskalainen. Grönlanti kuuluu Grönlannille. Toivon kovasti, että tätä ei ole tarkoitettu vakavasti, hän sanoi sanomalehti Sermitsiaqille vierailunsa aikana.

Frederiksenin mukaan kyseessä on "absurdi keskustelu". Hän sanoi, että asiasta ei tämän enempää kannata keskustella.

Grönlannin mahdollinen kauppa olisi melkoinen ennakkotapaus maailmanpolitiikassa.

Aiempana esimerkkinä muistuu mieleen, miten vuonna 1867 Venäjä myi Alaskan Yhdysvalloille 7,2 miljoonalla dollarilla.

Ulkoministeri William Sewardia, joka neuvotteli kaupat, kritisoitiin pitkään "järjettömästä" kaupasta.

Alueen luonnonrikkaudet öljyineen paljastuivat amerikkalaisille vasta myöhemmin.

Japanilaiset haluavat itselleen Venäjältä Kuriilien saariryhmän, jonka Neuvostoliitto valtasi toisen maailmansodan lopulla.

Japanilaisia varmasti houkuttaisi tehdä jonkinlainen ostotarjous saarista, kun muuten Venäjä ei näytä olevan valmis niitä heille luovuttamaan.

Ahvenanmaa puolestaan kiinnostaisi varmasti Venäjää strategisesti tärkeän sijaintinsa vuoksi.

On kuitenkin vaikea kuvitella sellaista tilannetta, että Suomi olisi sen valmis myymään Venäjälle. Ennemmin kaupan voisi kuvitella käyvän Ruotsille.

Trumpin on määrä vierailla Kööpenhaminassa ensi kuun alussa keskustellakseen arktisesta alueesta Frederiksenin ja Grönlannin pääministerin Kim Kielsenin kanssa.

Tanskalle kuuluvalla alueella on laaja autonomia.

Valkoisen talon talousasioiden neuvonantaja Larry Kudlow muistutti, että jo presidentti Harry Truman halusi ostaa Grönlannin.

– En halua ennakoida lopputulosta. Sanon vain että presidentti, joka tietää jotain kiinteistöjen ostamisesta, haluaa katsoa Grönlanti-kauppaa, Kudlow sanoi Fox Newsille.

– Tanska omistaa Grönlannin, Tanska on liittolainen, Grönlanti on strateginen paikka siellä ylhäällä. Ja siellä on paljon arvokkaita mineraaleja, hän jatkoi.