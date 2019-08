Gran Canarialla evakuoitu jo noin 8 000 ihmistä maastopalon tieltä

Ilkka Timonen

Jo noin 8 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan Kanarian saarilla Gran Canarialla raivoavan maastopalon tieltä, sanoivat viranomaiset maanantaina.

Palo alkoi lauantaina lähellä Tejedan kaupunkia. Se etenee usealla rintamalla ja sitä pahentavat kova kuumuus, vahvat tuulet ja vähäinen ilman kosteus. Tällä hetkellä palo vaikuttaa vain saaren vuoristoisissa keskiosissa, ei rannoilla, missä turistit viettävät kesäkuukausia.

– Palo ei ole kontrollissa, sanoi alueen hätäpalvelujen tiedottaja uutistoimisto Reutersille.

– Kyseessä on hyvin vakava palo.

16 sammutuslentokonetta ja helikopteria sekä yli 700 palomiestä taistelivat jopa 50 metriä korkeita liekkejä vastaan, kertoivat viranomaiset. Tähän mennessä on palanut jo yli 3 400 hehtaaria ja liekit olivat etenemässä aggressiivisesti kohti luoteista Tamadaban luonnonpuistoa kohti. Luonnonpuistossa on saaren vanhimpia mäntymetsiä.

Yöllä paloa vastaan taisteli noin 400 palomiestä yrittäen estää sen leviämisen kohti taajemmin asuttuja alueita.

Kyseessä on jo toinen kerta tässä kuussa kun Tejeda on jouduttu evakuoimaan maastopalon takia. Palo on vaikuttanut myös ainakin neljän muun kaupungin elämään, kaupungit ovat San Mateo, Gáldar, Moya ja Artenara.

Hallitus on julistanut paloalueelle hätätilan.

Maastopalon syy ei ole tiedossa. Viime viikolla poliisi kuitenkin sanoi, että palon on saattanut aiheuttaa joku joka oli tekemässä juotosta rautaan. Lauantaina pidätettiin paloon liittyen 55-vuotias mies.

Espanja on maailman toiseksi suosituin turistikohde. Kanarian saarilla vierailee vuosittain tuhansia suomalaisturisteja.

Espanjassa on kesäaikaan useita vaarallisia maastopaloja sen kuivan ja kuuman ilmaston vuoksi.