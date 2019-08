Gibraltarin takavarikoima iranilainen öljytankkeri pääsi lähtemään merelle

Ilkka Timonen

Gibraltarilla heinäkuusta saakka takavarikossa ollut iranilainen öljytankkeri on lähtenyt Gibraltarilta. Tankkeri lähti kohti itäistä Välimerta ilmoittaen päämäräkseen Kreikan Kalamatan sataman, kertoo BBC.

Meriliikennettä valvovan verkkosivun mukaan tankkeri lähti kohti itää puolenyön maissa Suomen aikaa.

Gibraltar oli aiemmin torjunut Yhdysvaltain pyynnön ottaa alus uudelleen haltuun. Alus on muuttanut nimensä Grace 1:stä Adrian Darya 1:ksi.

Yhdysvallat teki viime hetken pyynnön perjantaina päivä sen jälkeen kun gibraltarilainen tuomioistuin oli kumonnut tankkerin takavarikon.

Gibraltar ilmoitti, että se ei voi täyttää Yhdysvaltain pyyntöä, koska Yhdysvaltain Iranin vastaiset pakotteet eivät päde EU:ssa.

Britannian merijalkaväki pidätti tankkerin heinäkuussa koska sen epäiltiin salakuljettavan öljyä Syyriaan, joka on Iranin läheinen liittolainen. Salakuljetus rikkoi EU:n pakotteita. Tämän seurauksena jännitys kasvoi myös Persianlahdella.

Iranin Britannian-suurlähettiläs Hamid Baeidinejad kirjoitti Twitterissä ennen laivan lähtöä, että aluksen odotettiin jatkavan matkaa sunnuntai-iltana. Kaksi insinööriryhmää oli lentänyt tätä varten Gibraltarille.

Tankkerin takavarikko päättyi viime viikolla, mutta Washingtonissa sijaitseva liittovaltion tuomioistuin antoi perjantaina pidätysmääräyksen tankkerista, jonka lastina on öljyä liki miljoonan dollarin arvosta.

Gibraltar sanoi sunnuntaina, että se ei voi toteuttaa pyyntöä, koska sitä sitovat EU:n lait.

Washington halusi takavarikoida Grace 1:n sillä perusteella, että sillä on linkkejä Iranin islamilaiseen vallankumouskaartiin, jonka Washington on määritellyt terroristiorganisaatioksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi sunnuntaina, että "Iran haluaisi puhua" maassa vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta, kun häneltä kysyttiin tankkerin tilanteesta.

– Me voimme tehdä jotain hyvin nopeasti, mutta he eivät oikein tiedä, kuinka aloittaa, Trump sanoi toimittajille ennen nousua Air Force One -lentokoneeseen New Jerseyssä.

Iran on kiistänyt, että tankkeri olisi koskaan ollut matkalla kohti Syyriaa.