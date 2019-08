Yhdysvallat haluaa tehdä Taiwanin kanssa kahdeksan miljardin hävittäjäkaupat – Kiina uhkailee vastatoimilla

Reuters

Meri Suominen

Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä Taiwanin kanssa kahdeksan miljardin dollarin kaupat F16-V-hävittäjälentokoneista.

Vaikka Yhdysvalloilla ei ole itsehallinnolliseen ja demokraattiseen Taiwaniin virallisia siteitä, se on Taiwanin pääasiallinen asetoimittaja. Nyt kaavailtu hävittäjäkauppa on yksi niiden tähän asti suurimmista.

Hävittäjien myynti kiristänee Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteita entisestään, sillä Kiina on tuominnut myyntiaikeet ja todennut aloittavansa avoimeksi jääviä "vastatoimia", mikäli ne toteutuvat. Maa suhtautuu Taiwaniin kapinallisena maakuntana.

Päätös kauppojen toteutumisesta on Yhdysvaltain ulkoministeriöllä, jota presidentti Donald Trumpin hallinto on tiedottanut asiasta. Usea kongressiedustaja sekä demokraateissa että republikaaneissa on ilmaissut olevansa kauppojen kannalla.