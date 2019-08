Seksuaalirikoksista syytetty liikemies Jeffrey Epstein kuoli sellissään

Amerikkalainen liikemies Jeffrey Epstein, 66, on tehnyt itsemurhan sellissään New Yorkissa, kertovat Yhdysvaltain mediat. New York Postin mukaan tapaus sattui lauantaina aamulla Yhdysvaltain aikaa. Epsteinin näköistä miestä nähtiin kannetun ambulanssiin Manhattanilla.

Epsteiniä on syytetty alaikäisten tyttöjen laajasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Viime viikolla kerrottiin, että oikeudenkäynti olisi alkanut aikaisintaan ensi vuoden kesällä.