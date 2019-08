Italian hallitus vaarassa kaatua – hallituspuolue lega vaatii äänestystä pääministerin luottamuksesta

Daniel Wallenius

Italian hallituspuolue Lega esitti perjantaina epäluottamuslauseen pääministeri Giuseppe Contelle.

Legan puheenjohtaja Matteo Salvini kertoi torstaina sanoneensa pääministerille, että hallitusyhteistyö viiden tähden liikkeen kanssa on kaatunut ja vaati uusia vaaleja. Hänen mukaansa on aika antaa valinta takaisin äänestäjille.

– Liian monet eit satuttavat Italiaa, jonka pitäisi palata kasvun tielle. Siksi uudet vaalit pitää järjestää nopeasti. He, jotka hukkaavat aikaa ovat maalle haitaksi, ja ajattelevat vain omaa asemaansa, Salvini sanoi.

Legan ja viiden tähden liikkeen johtama hallitus ehti olla vallassa vain noin vuoden ajan ja sen taival oli yhtä riitelyä. Riidat kärjistyivät viikonloppuna, kun puolueet äänestivät toisiaan vastaan Ranskaan johtavan rataprojektin käsittelyssä.

Parlamentin hajottaminen on presidentti Sergio Mattarellan käsissä. On kuitenkin mahdollista, että hän yrittää ensin muodostaa uuden hallituksen nykyisen parlamentin jäsenistä ennen uusintavaalin järjestämistä.

Salvini ehti jo perjantaina sanomaan, että on huolestunut kuultuaan samankaltaisista suunnitelmista viiden tähden liikkeeltä ja oppositiossa istuvalta demokraattiselta puolueelta

– Toivottavasti kukaan ei suunnittele vievänsä Italiaa ajanpeluun tielle keksimällä hallituksen, jota on demokratian kannalta mahdoton hyväksyä, hän sanoi.

Viiden tähden liikkeellä on enemmän paikkoja parlamentissa kuin legalla, mutta viimeaikaisissa mielipidemittauksissa legan kannatus on ollut kaksinkertainen hallituskumppaniin verrattuna. Pääministeri Conte ei kuulu kumpaankaan puolueista.

Torstaina Conte vaati Salvinia selittämään kansalle, miksi tämä haluaa kaataa hallituksen, ja selitys piilee juuri kannatuksessa. Salvini toivoo nopeita vaaleja noustakseen itse pääministeriksi.

On epäselvää, milloin vaalien järjestämistä käsitellään parlamentissa, sillä se on parhaillaan kesälomalla. Salvini haluaa päättäjät Roomaan jo ensi viikoksi, koska pitää hallitusta toimintakyvyttömänä.

– On turha väittää, ettemme voi saada parlamenttia töihin elokuun puolessavälissä. Edustajien pitäisi nousta takamuksiltaan ja tehdä töitä, Salvini sanoi.

Senaatin ryhmänjohtajat tapaavat maanantaina käsitelläkseen luottamusäänestyksen aikataulua, kertoi senaatin tiedottaja.

Salvinin ilmoitus syöksi euroalueen kolmanneksi suurimman talouden yhä pahempaan epävarmuuteen. Italia on jo suututtanut Euroopan unionin tämänvuotisella alijäämäisellä budjetillaan ja Salvinin halu laskea veroja saattaa johtaa uuteen kitkaan.

Epäluottamuslause tulee huonoon aikaan myös siksi, että Italian oli määrä aloittaa vuoden 2020 budjetin valmistelu syyskuussa

On mahdollista, että vaalit järjestetään jo lokakuussa. Toisaalta on mahdollista, ettei Mattarella halua hajottaa hallitusta nyt, sillä myös budjetin on määrä olla valmis lokakuussa.

Italiassa ei ole järjestetty vaaleja syksyllä kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Uutistoimisto Reutersin haastattelemat italialaiset eivät myöskään ole innostuneet uusista vaaleista.

– Periaatteessa tämä on kaaos, sanoo milanolainen Marta Bonora.

Bonoran mielestä Salvinin keskittyminen maahanmuuttoon on johtanut siihen, että muut ongelmat on jätetty vaille huomiota.

– Tämä on yksi suuri vitsi, jälleen yksi Salvinin tempuista pitää suosionsa korkealla. En usko, että uusia vaaleja tulee, mutta olen silti kauhuissani siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi, sanoi roomalainen Anna Scoccia.