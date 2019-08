Armejan ammusvaraston räjähdykset johtivat tuhansien evakuointiin Venäjällä

Venäjän Itä-Siperiassa Krasnojarskin alueella sijaitsevassa armeijan ammusvarastossa syttyi maanantaina tulipalo, kertovat useat uutislähteet. Tulipalon seurauksena varastolla tapahtui useita räjähdyksiä. Venäläisen uutistoimisto TASSin tiedon mukaan yksi ihminen on kuollut ja kahdeksan loukkaantunut räjähdyksissä. Ihmisiä on evakuoitu 20 kilometrin säteellä tapahtumapaikalta. Esimerkiksi Achinskin kaupungin 100 000 asukkaasta on evakuoitu 11 000, kertoo TASS.